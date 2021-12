IN MUTANDE PER LA GIOIA - IL NEW YORK CITY FC, SQUADRA DELLA MLS AMERICANA, HA VINTO PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA IL CAMPIONATO, BATTENDO IN FINALE I PORTLAND TIMBERS AI RIGORI – UN GIOCATORE DEI NEWYORKESI COLPITO ALLA TESTA DA UNA LATTINA LANCIATA DAGLI SPALTI DOPO IL GOL E LO STRIP TEASE DELL'ALLENATORE DOPO LA VITTORIA DELLA COPPA… -VIDEO

Da "ANSA"

Il New York City FC ha vinto per la prima volta nella storia il campionato della North American Football League (Mls), battendo in finale i Portland Timbers ai rigori (1-1, 4-2). I newyorkesi hanno aperto le marcature al 41' su un colpo di testa di Valentin Castellanos, servito dall'argentino Maxi Moralez.

Felipe Mora è riuscito ad agguantare il pareggio per i Timbers a pochi secondi dal fischio finale. I supplementari si sono chiusi sullo stesso risultato e la squadra della Grande Mela ha vinto 4-2 ai rigori, grazie al portiere Johnson che è riuscito a parare due tiri dal dischetto.

Al difensore peruviano Alex Callens l'onore di segnare il gol della vittoria. L'allenatore di New York, il norvegese Ronny Deila, ha mantenuto la promessa pre-partita di spogliarsi in pubblico in caso di vittoria, restando in mutande. La partita è stata segnata da un incidente. Il paraguaiano del NY Jesus Medina è stato colpito alla testa da una lattina di birra lanciata dagli spalti, subito dopo il gol della sua squadra nel primo tempo.

