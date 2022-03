NADAL CASCA A PEZZI – FRATTURA DA STRESS A UNA COSTOLA PER IL MAIORCHINO, 36 ANNI A GIUGNO: STOP DI 4-6 SETTIMANE. A RISCHIO LA STAGIONE SUL ROSSO, LA SUA SUPERFICIE D’ELEZIONE – RAFA SALTERÀ I TORNEI DI MONTECARLO E BARCELLONA E PROBABILMENTE ANCHE QUELLO DI ROMA (MA ASPETTIAMOCI RECUPERI MIRACOLOSI…)

Frattura da stress del terzo arco costale sinistro. Rafa Nadal si trova a che fare con l’ennesimo infortunio della sua carriera: le prime avvisaglie nella semifinale di Indian Wells, poi l’evidente dolore, orgogliosamente contenuto e il più possibile nascosto nell’ultimo atto del torneo contro l’americano Fritz. Il ritorno affrettato in Spagna per gli esami del caso e la diagnosi.

La sconfitta sul cemento americano, per l’ex numero uno del mondo, non è niente in confronto al nuovo periodo di stop forzato che lo aspetta. Almeno sei settimane, stando a quanto trapela dal suo team. Il che significa saltare il prossimo Master 1000 di Miami (che Nadal non avrebbe comunque giocato) e ma soprattutto mettere a rischio la stagione della terra rossa. Vale a dire la superficie di cui Nadal è ancora re incontrastato.

Tornei prestigiosi come quello di Montecarlo, in programma per il prossimo 10 aprile (praticamente impossibile che lo spagnolo sia presente) e a seguire Barcellona (come dire, casa Nadal che nel torneo ha addirittura un campo dedicato a lui), Madrid, Roma e il Master del Roland Garros. Per il 21 volte vincitore di Slam un colpo davvero durissimo quanto purtroppo inevitabile: il suo fisico, logorato da anni di battaglie, scricchiola ormai da tempo.

