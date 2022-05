30 mag 2022 12:40

NADAL CHOC: "QUELLA CONTRO DJOKOVIC POTREBBE ESSERE LA MIA ULTIMA PARTITA AL ROLAND GARROS" – DOPO LA VITTORIA AL QUINTO SET CONTRO AUGER ALIASSIME RAFA SI PREPARA A STRINGERE I DENTI PER IL QUARTO DI DOMANI CONTRO DJOKO. IL MAIORCHINO SOFFRE DI UN DOLORE AL PIEDE CHE NON GLI DÀ TREGUA E CHE POTREBBE COSTRINGERLO A SALUTARE IN ANTICIPO – “NON SO COSA ACCADRÀ ALLA MIA CARRIERA”