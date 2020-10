NADAL HA FATTO 13! "LE ROI" RAFA SPAZZA VIA DJOKOVIC E CONQUISTA IL SUO TREDICESIMO ROLAND GARROS - IL MAIORCHINO VINCE IL 20ESIMO TITOLO DELLO SLAM ED EGUAGLIA FEDERER - SCANZI: "UNA MACELLAZIONE A CIELO (SEMI) APERTO. NADAL E' STATO PERFETTO DAVANTI AL NUMERO UNO AL MONDO. NESSUNO COME LUI. IL PIU' GRANDE DI SEMPRE SULLA TERRA BATTUTA. E PUO' SUPERARE FEDERER PERCHE'..." - VIDEO

Dal profilo Facebook di Andrea Scanzi

Una macellazione a cielo (semi) aperto. E davanti aveva il numero uno al mondo, non il poro Porro.

Avevo dato favorito Nadal, ma non avrei mai (mai) immaginato che vincesse in tre set, concedendo addirittura a Nole meno game di quanti ne abbia concessi nei quarti a Peccatore Sinner.

Nadal non ha mai perso in finale al Roland Garros. 13 titoli su 13. Allucinante. Più in generale, dal 2005 a oggi, sul rosso di Parigi ha perso solo due volte (2009 e 2015). Nessuno come lui. Il più grande di sempre sulla terra battuta.

Oggi Nadal è stato perfetto. Fin qui aveva vinto senza strafare, ma oggi ha alzato il livello verso vette irreali. Ha vinto il primo 6-0, un risultato un po’ bugiardo perché il set è durato un’ora, quasi tutti i game sono andati ai vantaggi e Nole ha avuto molte chance di stare in scia. Secondo set senza storia, con un Djoko negativo anche come linguaggio del corpo. Nel terzo, avanti 3-2 e servizio Nadal, sembrava finita. Lì Djoko è tornato robot, ha fatto il primo (e unico break) della partita e l’ha portata al 5-5. Ma ha fatto doppio fallo sulla palla break. E a quel punto Rafa ha chiuso 7-5 con un ace. Capolavoro tattico, tecnico, fisico, mentale. Una macellazione a cielo aperto che l’orgogliosissimo robot Djokovic faticherà a dimenticare. Sangue ovunque. Per Nadal è il 20esimo Slam (senza perdere un set!). Ha raggiunto Federer, e può superarlo perché sarà favorito a Parigi anche tra un anno (salvo infortuni). Rafa è un campione semplicemente stratosferico. Onore a lui!

Da sport.sky.it

Non si ferma il dominio di Rafa Nadal al Roland Garros, Open di Francia vinto per la 13^ volta in carriera. Match a senso unico contro Novak Djokovic, battuto in tre set 6-0, 6-2, 7-5. Impressionante il bilancio del maiorchino sulla terra rossa parigina, dove ha sfondato il tetto dei 100 successi aggiudicandosi tutte le finali disputate. E Roger Federer viene così eguagliato a quota 20 Slam conquistati

