A NAPOLI NON C’È LIMITE ALL’OSI-MANIA! – DOPO IL CAFFÈ, LA FRITTATINA, LA PIZZA E LA ZEPPOLA, POTEVA MANCARE IL PESCE OSIMHEN? ECCOLO COMPARIRE NALLA FAMOSA PESCHERIA DI NAPOLI, NEL QUARTIERE PIANURA – L’ESILARANTE VIDEO-PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO E TUTTI I PRECEDENTI – LA TORTA CON I SUOI TRATTI È STATA CONSEGNATA DIRETTAMENTE AL CALCIATORE, CHE PARE ABBIA MOLTO GRADITO… - VIDEO

Estratto da https://internapoli.it/

pesce osimhen in una pescheria di napoli 5

Caffè, torta, zeppola, frittatina, pizza e ora anche il pesce. La famosa Pescheria di Napoli che si trova a Via Palucci nel quartiere Pianura a due passi dallo stadio Simpatia e dal cimitero, ha inventato il pesce Osimhen.

[…] Il caffè è stato ideato dal Bar Alba di Casoria, mentre la zeppola da Nocera Cafè di Casagiove, nel Casertano. Ma anche il Bar Franco a Napoli ha riprodotto una zeppola simile dedicata all’attaccante azzurro.

Entrambe le creazioni hanno la mascherina protettiva e i capelli biondi caratteristici del calciatore azzurro. L’uovo invece è di Theobroma Cioccolateria, laboratorio artigianale di Sant’Anastasia. […] La torta è stata realizzata dalla Pasticceria Fresco Forno di Chiaiano, quartiere a nord di Napoli. Ad idearla e produrla sono stati i fratelli pasticcieri Salvatore e Giuseppe Mellone. […] La foto e i video hanno fatto il giro del web, tanto che il dolce è andato a ruba e ieri la torta è stata consegnata ad Osimhen che ha gradito molto.

TORTA Osimhen pesce osimhen in una pescheria di napoli 4 le torte-osimhen in una pasticceria di napoli pesce osimhen in una pescheria di napoli 1 pesce osimhen in una pescheria di napoli 2 il caffe osimhen la zeppola osimhen pesce osimhen in una pescheria di napoli 3 pizza osimhen la bombetta osimhen VICTOR OSIMHEN osimhen nei quartieri spagnoli hamburger osimhen baba osimhen bambino travestito da osimhen a napoli la coppa di gelato osimhen la mimosimhen in onore di osimhen la torta osimhen a napoli 1 la zeppola osimhen a napoli osimhen con la torta realizzata per lui uovo di pasqua omaggio a osimhen pesce osimhen in una pescheria di napoli 7 VICTOR OSIMHEN pesce osimhen in una pescheria di napoli 6 VICTOR OSIMHEN VICTOR OSIMHEN OSIMHEN ALEX GARINI