NAPOLI RIBOLLE: DALLA COLOMBIA DANNO PER FATTO L’ARRIVO DI JAMES RODRIGUEZ, L’UOMO DEI SOGNI – IL CLUB DI DE LAURENTIIS PER ORA RESTA IN SILENZIO - L'OPERAZIONE POTREBBE ESSERE CHIUSA IN PRESTITO ONEROSO CON OBBLIGO DI RISCATTO

Antonio Giordano per www.corrieredellosport.it

JAMES RODRIGUEZ

"James Rodriguez ha un nuovo club! Dopo essere passato per il Bayern Monaco, e senza un ruolo nel Real Madrid, il colombiano andrà in prestito alNapoli!". In Colombia si sbilanciano, lo ha fatto Espn addirittura con un tweet: James Rodriguez al Napoli. E al Napoli ci vanno cauti: silenzio (per ora). E’ la dura legge del mercato: però James Rodriguez è l’uomo dei sogni (di De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli) e la trattativa sta entrando in una fase cruciale.

James Rodriguez, i dettagli della trattativa

C’è un valzer di molti milioni di euro, e dei soldi - si sa - bisogna aver rispetto: ci saranno tempi che non si possono ancora definire, per arrivare ad una svolta, ma esiste la volontà delle parti di trovare un accordo. Il Napoli vuole James Rodriguez, James Rodriguez vuole il Napoli e il Real Madrid vuole incassare una cifra adeguata per la cessione di un fuoriclasse che al Santiago Bernabeu non troverebbe spazio. I sogni costano e richiedono anche pazienza per realizzarsi.

