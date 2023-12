NAPOLI, UN TRACOLLO FIRMATO DE LAURENTIIS - UN ANNO FA I CAMPIONI D'ITALIA IN CARICA COMINCIAVANO LA LORO CAVALCATA TRIONFALE VERSO IL TERZO SCUDETTO, MA NEL GIRO DI 12 MESI LA SITUAZIONE SI È CAPOVOLTA - COLPA DI AURELIONE CHE, DOPO LA VITTORIA DEL TITOLO, E' ENTRATO IN UN DELIRIO DI ONNIPOTENZA CHE LO HA SPINTO A UNO "ONE-MAN SHOW" CHE HA DISTRUTTO IL GIOCATTOLO - OSSESSIONATO SOLO DAL RISPARMIO, DALL'ALLENATORE AL MERCATO, NON NE HA AZZECCATA UNA...

Estratto dell'articolo Marco Azzi per la Repubblica

osimhen de laurentiis

Victor Osimhen ha già la testa alla Coppa d'Africa e spegne oggi 25 candeline nella sua Nigeria, dove è volato a far festa dopo la squalifica e grazie al permesso della società, ricevuto nonostante l'espulsione di Roma. L'ultimo atto dell'anno scudetto non lo riguarda ed è un distacco che mette a nudo la crisi programmatica e di risultati del Napoli, precipitato in pochi mesi dalla sbornia tricolore all'amarezza per l'attuale settimo posto.

[…] L'effetto Spalletti si è consumato come un fiammifero e De Laurentiis è rimasto quasi senza accorgersene con il cerino in mano, correndo ai ripari finora senza successo con la staffetta in panchina tra Garcia e Mazzarri, alternati al timone di una barca che fa acqua da tutte le parti.

kvara genoa napoli

Osimhen è stato capace durante la stessa giornata di firmare un contratto faraonico da 10 milioni la mattina e farsi espellere di sera a Roma, dando ragione a chi considera il suo laborioso rinnovo con il Napoli (7 mesi di trattative) un atto solo burocratico e propedeutico alla cessione a giugno: è sul mercato con clausola rescissoria da 130 milioni valida solo per l'estero. De Laurentiis non ha invece voluto gratificare dopo lo storico scudetto vinto le altre star della squadra e la compattezza dello spogliatoio ne ha risentito, se è vero che Kvaratskhelia — miglior giocatore della scorsa Serie A — guadagna ancora quasi la metà rispetto a Demme, che ha 0 presenze in campionato.

zielinski

Il golden boy georgiano tace e gioca, anche se meno bene. Il mal di pancia è invece venuto ad altri: […] Zielinski, che è in scadenza e ha respinto un'offerta al ribasso ricevuta dalla società.

walter mazzarri

Mazzarri aveva messo il dito nella piaga dopo l'eliminazione in Coppa Italia con il Frosinone: «Vedo troppi scontenti». Ma prima del Monza il tecnico del Napoli ha sfoggiato realismo: «Le rivoluzioni sul mercato non si possono fare a gennaio». L'unica strada per evitare la crisi è dunque per gli azzurri stimolare l'orgoglio dei campioni rimasti, con Osimhen (e da domani Anguissa) indisponibili almeno un mese per la Coppa d'Africa. […]

walter mazzarri roma napoli mourinho kvara luciano spalletti 1 rafael leao victor osimhen kvicha kvaratskhelia luciano spalletti aurelio de laurentiis1 napoli cagliari osimhen victor osimhen 7 verona napoli kvara walter mazzarri