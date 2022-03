19 mar 2022 17:01

NAPOLI: V PER VICTOR-IA! LA BANDA SPALLETTI RIBALTA L’UDINESE GRAZIE A UNA DOPPIETTA DI UN INDEMONIATO VICTOR OSIMHEN (11 GOL IN CAMPIONATO, 15 IN STAGIONE) E AGGUANTA IL MILAN IN VETTA – IL NIGERIANO, AMMONITO, SALTERA’ (CON RRAHMANI) PER SQUALIFICA LA PARTITISSIMA CONTRO L’ATALANTA - PROTESTE DELL’UDINESE PER IL GOL DEL PARI DI OSIMHEN. PER PARDO E L’EX ARBITRO LUCA MARELLI POLITANO "È IN FUORIGIOCO PASSIVO, IN FUORIGIOCO GEOGRAFICO PER CAPIRCI, E OVVIAMENTE NON CONTA"