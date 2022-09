IN UNA NAZIONALE CHE MANCA DI TALENTO SI PUO’ LASCIARE A CASA UNO COME ZANIOLO? POLEMICHE PER LE CONVOCAZIONI DI MANCINI CHE NON CHIAMA IL TALENTINO GIALLOROSSO CALABRIA E UDOGIE (L'ESTERNO DELL’UDINESE PRESO DAL TOTTENHAM PER 20 MILIONI) – ESCLUSI PURE FRATTESI, DUE GOL IN CAMPIONATO, SPINAZZOLA E GIANLUCA MANCINI - PERCHE' E' STATO CONVOCATO ZERBIN CHE NON GIOCA MAI?

Matteo Pinci per repubblica.it

mancini zaniolo

Uno è il capitano della squadra campione d'Italia. Un altro ha deciso l'ultima coppa europea vinta a maggio da una squadra italiana. Il terzo è stato acquistato un mese fa da una squadra di Premier per 20 milioni. Ma per Roberto Mancini, non meritano la maglia azzurra. Le convocazioni della nazionale italiana per le due partite di Nations League contro Inghilterra a Milano e Ungheria a Budapest fanno discutere.

Più che i nomi scelti dal tecnico, a sorprendere sono gli esclusi. Chissà se dobbiamo definirli bocciati o solo rimandati. Anche se non è dato sapere a quando, visto che a novembre gli azzurri non parteciperano ai Mondiali. E non certo per colpa loro. Per esempio, a Milano tanti si chiedano perché non chiamare Davide Calabria: non solo gli azzurri giocheranno nel suo stadio, il 23 settembre contro l'Inghilterra. Il ct nella sua posizione preferisce Di Lorenzo e Toloi, anche se l'esterno del Milan è stabilmente tra i migliori terzini destri del campionato.

Il migliore a sinistra è, almeno in questo inizio di stagione, indubbiamente Destiny Udogie. Due gol, un traino dell'Udinese rivelazione. Il Tottenham ha versato per lui 20 milioni, lasciandolo poi in prestito in Friuli. Eppure, a 19 anni il ragazzo nato a Nogara da genitori nigeriani, giocherà probabilmente contro l'Inghilterra, sì, ma Under 21: Mancini ha preferito Emerson, Dimarco e Mazzocchi. Con l'Under 21 anche Fabio Miretti, titolare della Juventus.

mancini zaniolo

Zaniolo e Frattesi, niente Italia

Ancora più sorprendente forse l'assenza nel reparto avanzato di un certo Nicolò Zaniolo. Dal gol che ha regalato alla Roma la sua prima coppa europea è un altro giocatore: lo ha fermato un infortunio alla spalla che non gli ha impedito però di allenarsi e di rientrare giovedì giocando titolare con l'Helsinki colpendo con due assist geniali. Mancini gli ha preferito come attaccanti esterni Gnonto, Cancellieri, Grifo e persino Zerbin, che nel Napoli vede il campo col contagocce. Chissà perché. A proposito di romanisti, sembrano bocciature quelle di Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola, tornati a giugno e non richiamati. Escluso pure Davide Frattesi: 2 gol in campionato, un'estate da desiderio di mercato delle big bloccato solo dalle richieste esosissime del Sassuolo...

mancini zaniolo