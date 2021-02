LA NAZIONALE INGLESE RISCHIA DI ESSERE ESPULSA DAL MONDIALE 2022 - LA RIVELAZIONE ARRIVA DAL REGNO UNITO: LA CAUSA SAREBBE DA RICERCARE NELLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE ANTI COVID AL VAGLIO DEL GOVERNO BRITANNICO. SE LA PROPOSTA DI SIR KEIR STARMER, MEMBRO DEL PARLAMENTO E ATTUALE LEADER DEL PARTITO LABURISTA, SULL’OBBLIGO DI QUARANTENA DOVESSE ESSERE ACCETTATA SAREBBE IL CAOS NON SOLO PER LE GARE DI QUALIFICAZIONI AL PROSSIMO MONDIALE IN QATAR MA PER TUTTO LO SPORT BRITANNICO…

La Nazionale inglese rischia di essere espulsa dal Mondiale 2022: la clamorosa rivelazione arriva direttamente dal quotidiano "The Sun", che ragiona sulle nuove misure restrittive anti Covid al vaglio del governo britannico. Sir Keir Starmer, membro del parlamento e attuale leader del partito labourista, avrebbe avanzato la proposta che tutti coloro che arrivano nel paese trascorrano dieci giorni di quarantena in hotel, senza esclusioni, nemmeno per gli atleti professionisti.

In pericolo anche Europei e Champions

Se la proposta dovesse essere accettata e le misure rafforzate, l'Inghilterra vedrebbe la sua partecipazione al prossimo Mondiale in Qatar a rischio, in quanto non potrebbe partecipare alle gare di qualificazione in Polonia, San Marino e Albania. In caso di mancata presenza, tutte le gare andrebbero perse a tavolino per 3-0 e i Tre Leoni esclusi dalla competizione. Come fa notare il Sun, sarebbe il caos anche agli Europei, in Champions, Europa League ma anche per quanto riguarda gli altri sport, come Sei Nazioni e Formula 1.

