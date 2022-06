3 giu 2022 15:27

LA NAZIONALE PERDE PEZZI, MANCINI SBOTTA: "LAZZARI E ZACCAGNI VIA DAL RITIRO? MI HA SORPRESO, STAVANO BENE, POI HANNO DETTO CHE…" - MA QUESTI HANNO CAPITO IL VALORE E L'IMPORTANZA DELLA MAGLIA AZZURRA? E SOPRATTUTTO LO SANNO DI ESSERE DEI MIRACOLATI VISTO CHE IN ALTRE EPOCHE LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE L'AVREBBERO VISTA CON IL LANTERNINO? IL CT AZZURRO ALLA VIGILIA DELLA SFIDA DI NATIONS LEAGUE CONTRO LA GERMANIA: "IL KO CON L'ARGENTINA? È LA PRIMA VOLTA IN TRE ANNI E MEZZO CHE CI METTONO SOTTO"