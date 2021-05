“CIAO ‘BELLI’, DUE PERE!”, LO SFOTTÒ DI ZANIOLO ALLA LAZIO DOPO LA VITTORIA DELLA ROMA NEL DERBY. LE PRECEDENTI PROVOCAZIONI DEL TALENTINO GIALLOROSSO: “L’INNO BIANCOCELESTE? PORTA ANCHE SFIGA” – I TIFOSI LAZIALI HANNO DEDICATO CORI NON PROPRIO DA EDUCANDE ALLA MAMMA DEL GOLDEN BOY ROMANISTA E DOPO L’INFORTUNIO ANCHE UN “ZANIOLO SALTA CON NOI”. POI LO STRISCIONE IN CUI VENIVA DEFINITO “ZOPPO” – I COMPLIMENTI DI MOURINHO A FONSECA - VIDEO

https://m.dagospia.com/l-inno-della-lazio-porta-sfiga-la-provocazione-di-zaniolo-fa-infuriare-i-tifosi-biancocelesti-236982

Da www.corrieredellosport.it

zaniolo

La Roma vince il derby con una partita perfetta. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto la Lazio 2-0 grazie alle reti di Mkhitaryan e Pedro, rimanendo al settimo posto in classifica ma soprattutto regalando ai tifosi una grande soddisfazione in una stagione al di sotto delle aspettative. Nicolò Zaniolo era allo stadio, il ragazzo sta recuperando dall'infortunio al ginocchio ma ha voluto mandare un messaggio di sfottò alla Lazio. Il talento giallorosso sui social ha postato una sua foto in campo contro la squadra di Inzaghi scrivendo: "Ciao 'belli'", poi le emoticon delle due pere. Un post che non piacerà ai tifosi della Lazio, ma che invece farà scatenare i romanisti.

zaniolo striscione

MOURINHO

Da www.corrieredellosport.it

striscione contro zaniolo

La Roma vince il derby con una partita perfetta. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto la Lazio 2-0 grazie alle reti di Mkhitaryan e Pedro, rimanendo al settimo posto in classifica ma soprattutto regalando ai tifosi una grande soddisfazione in una stagione al di sotto delle aspettative. Anche José Mourinho ha voluto congratularsi con la Roma per la vittoria del derby: "Complimenti alla squadra e a Mister Fonseca: grande vittoria!", ha scritto sotto a un post della Roma nel post partita. Il portoghese sta studiando tutti i giocatori per capire che squadra costruire la prossima stagione, stasera però si sarà soltanto goduto la vittoria della sua prossima squadra e l'entusiasmo dei tifosi.

nicolo zaniolo e la mamma a c'e' posta per te 5 ZANIOLO 11 zaniolo