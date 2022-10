“ESCLUDETECI DAI MONDIALI DI QATAR 2022” - ALCUNI ATTIVISTI IRANIANI, TRA CUI ANCHE SPORTIVI E CALCIATORI INFLUENTI DEL PAESE, HANNO PRESENTATO UNA RICHIESTA ALLA FIFA. IL PRETESTO, COME SPIEGANO I MEDIA INTERNAZIONALI SAREBBE LA REPRESSIONE DEI DIRITTI CIVILI ALL’INTERNO DEL PAESE, SOPRATTUTTO QUELLI DELLE DONNE. INFANTINO NON PUO’ PIU’ FARE FINTA DI NULLA - L’ITALIA PUO’ TORNARE A SPERARE NEL RIPESCAGGIO?

Matteo Di Gangi per sportface.it

iran manifestante molestata dalla polizia 3

Una lettera formale, una richiesta chiara e netta: “Escludeteci dai Mondiali di Qatar 2022”. Alcuni attivisti iraniani, tra cui anche sportivi e calciatori influenti del paese, hanno infatti presentato una richiesta formale alla Fifa affinché sospenda immediatamente la federazione iraniana e di conseguenza escluda l’Iran dai Mondiali che partiranno il prossimo 20 di novembre. Il pretesto, come spiegano i media internazionali sarebbe la repressione dei diritti civili all’interno del Paese, soprattutto quelli delle donne: il fatto che non possano entrare allo stadio, tra tutte le altre violazioni, sarebbe contraria ai regolamenti più basilari della Fifa. L’Iran è inserito nel gruppo B dei Mondiali insieme ad Inghilterra, Stati Uniti e Galles.

INFANTINO

Nella lettera inviata alla Fifa si legge che “La brutalità dell’Iran nei confronti del suo stesso popolo ha raggiunto un punto critico, e questo impone una dissociazione inequivocabile e ferma dal mondo del calcio e dello sport”. Un altro punto importante della lettera è anche il riferimento alla situazione delle donne che non possono entrare negli stadi: “Alle donne viene costantemente proibito l’accesso agli stadi, una pratica sistematica per escluderle completamente dalla piramide calcistica. È evidente che la Federcalcio iraniana stia semplicemente seguendo e applicando le linee guida del governo, e quindi non può essere vista come un’organizzazione indipendente e libera da qualsiasi forma o tipo di influenza. Questa è una violazione (articolo 19) dello statuto Fifa”.

INFANTINO

proteste in iran 2 proteste in iran 1 proteste in iran proteste in iran 2