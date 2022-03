È STATO IL CUORE DI DIO - LA PROPOSTA FOLLE DI UN'AGENZIA PUBBLICITARIA ARGENTINA: VORREBBE PORTARE IL CUORE DI MARADONA ALLA COPPA DEL MONDO IN QATAR PER FARLO STARE 'VICINO' ALLA NAZIONALE ALBICELESTE - "È EMERSO CHE IL SUO CUORE SI TROVA IN UNA PROCURA. CI SONO MOLTI PROBLEMI, TECNICI, LEGALI ED EMOTIVI CHE CIRCONDANO QUESTO PROGETTO, MA È QUELLO CHE DIEGO AVREBBE VOLUTO…"

Da www.corrieredellosport.it

diego armando maradona alza la coppa del mondo nel 1986

Incredibile proposta dall'Argentina: portare il cuore di Diego Armando Maradona in Qatar per i Mondiali di calcio. Attualmente il cuore di Maradona è sotto la custodia del Dipartimento di Anatomia Patologica della Polizia Scientifica di Buenos Aires. Un'agenzia pubblicitaria, la Bombay, con sede in Argentina, però, ha chiesto di portare il cuore di Maradona, scomparso il 25 novembre 2020, alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Affinché sia 'vicino' alla nazionale capitanata da Messi.

Diego Armando Maradona CON LA MAGLIA DELL ARGENTINA

LE PAROLE DEL PROMOTORE DELLA CAMPAGNA

"È emerso che il suo cuore si trova in una Procura. Questa è un'idea che ci è venuta e vogliamo che tutti inizino ad ascoltarla in modo da condividerla come argentini e vedere se è possibile. Ci sono molti problemi, tecnici, legali ed emotivi che circondano questo progetto, ma è quello che Diego avrebbe voluto" ha affermato Javier Mentasti, promotore della campagna. Il cuore di Maradona accompagnerebbe la nazionale argentina negli hotel della trasferta in Qatar.

maradona durante argentina nigeria 8 Diego Armando Maradona CON LA MAGLIA DELL ARGENTINA MARADONA IN ARGENTINA INGHILTERRA MESSICO 86 ARGENTINA INGHILTERRA MARADONA Diego Armando Maradona CON LA MAGLIA DELL ARGENTINA maradona durante argentina nigeria 15 maradona durante argentina nigeria 9 maradona - chiesa maradoniana italia argentina mondiali 90 maradona bergomi diego armando maradona e ciro ferrara diego armando maradona santo 3 diego armando maradona a italia 90 diego armando maradona con la coppa del mondo diego armando maradona in sudafrica 2010 diego armando maradona ai mondiali 2018 MARADONA ARGENTINA 86