NEANCHE I ROBOT RIESCONO A FERMARE I TIRI DI TONI KROOS E LUKA MODRIC - IL VIDEO DELL'ALLENAMENTO HI-TECH DEL REAL MADRID È DIVENTATO VIRALE: I "BLANCOS" LANCIANO IL PALLONE SOPRA UNA BARRIERA CHE "SALTA" PER BLOCCARE I TIRI - GIÀ MOLTI TECNICI SI AFFIDANO ALLA TECNOLOGIA PER STUDIARE I LORO GIOCATORI E FARLI RENDERE AL MEGLIO, MA È LA PRIMA VOLTA CHE SI VEDE UN ALLENAMENTO DEL GENERE… - VIDEO

ALLENAMENTO HI TECH DEL REAL MADRID

Da www.repubblica.it

La tecnologia è sempre più presente negli allenamenti delle squadre di calcio, che già molti tecnici fanno riprendere dall'alto dai droni per poi studiarli meglio a tavolino. I giocatori del Real Madrid si esercitano con le punizioni con una barriera composta dalle classiche sagome. Che, però, sono comandate da una app con cui uno degli assistenti del tecnico, Carlo Ancelotti, fa alzare e abbassare i manichini, simulando quindi quanto accade durante le partite, quando i calciatori in barriera saltano per provare a respingere i tiri che cercano di scavalcarli. La tecnologia conta sempre di più, ma per segnare con parabole perfette ci vuole comunque la classe di Modric, Kroos e compagni.

ALLENAMENTO HI TECH DEL REAL MADRID ALLENAMENTO HI TECH DEL REAL MADRID ALLENAMENTO HI TECH DEL REAL MADRID ALLENAMENTO HI TECH DEL REAL MADRID ALLENAMENTO HI TECH DEL REAL MADRID ALLENAMENTO HI TECH DEL REAL MADRID