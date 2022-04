4 apr 2022 10:31

LA NEMESI DI MAX ALLEGRI: BATTUTO DI CORTO MUSO - SCONCERTI: "LA JUVE ESCE DAL CAMPIONATO IN FONDO A UNA DELLE SUE MIGLIORI PARTITE. QUELLA DELL'INTER È STATA UNA PARTITA TRISTE, DI SOFFERENZA E RASSEGNAZIONE. NON RICORDO UN TIRO IN PORTA. IL RISULTATO NON È CORRETTO, LA JUVE MERITAVA MOLTO DI PIÙ, QUANTO MENO IL PAREGGIO. IL NAPOLI GIOCA MEGLIO ANCHE SENZA OSIMHEN, FABIAN RUIZ E DI LORENZO, È SUPERIORE SPONTANEAMENTE AI SUOI AVVERSARI. IL MILAN HA UN BUON CALENDARIO. HA QUASI TUTTO IN MANO. SE È DA SCUDETTO..."