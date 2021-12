NEMO PROPHETA IN PATRIA. MANCO IBRA! – NONOSTANTE UN 2021 A SUON DI GOL, LA STAMPA SPORTIVA SVEDESE HA ASSEGNATO IL “PALLONE D’ORO” DEL PAESE A EMIL FORSBERG DEL LIPSIA – ZLATAN HA VINTO IL “GULDBOLLEN” 12 VOLTE, (10 CONSECUTIVE) TRA IL 2007 E IL 2016…

ibra esulta dopo un gol del milan

Salvatore Riggio per www.corriere.it

Beffato in patria, Zlatan Ibrahimovic resta senza «Guldbollen», il Pallone d’oro svedese. Un premio che l’attaccante del Milan ha vinto 12 volte e che lo ha sempre reso tanto orgoglioso da dire: «Non scambierei i miei 12 Palloni d’oro svedesi con uno di France Football. Io sono al top da 25 anni, ma ne ho visti tanti fare una stagione e sparire...». Il primo «Guldbollen», in effetti, Zlatan lo ha vinto nel 2005, poi ne sono arrivati 10 di fila tra il 2007 e il 2016 fino all’ultimo dell’anno scorso.

Forsberg

Stavolta però – nonostante un 2021 impreziosito dalla qualificazione in Champions con il Milan dopo sette anni d’assenza, tanti gol e una leadership straordinaria che ha fatto crescere tutta la squadra di Pioli – la stampa sportiva svedese ha premiato il 30enne Emil Forsberg, centrocampista del Lipsia, considerato uno dei più forti d’Europa nel suo ruolo.

EMIL FORSBERG

Anche i numeri sono dalla parte di Forsberg, che nella stagione scorsa ha segnato nove reti e sfornato sei assist e quest’anno è già a quota sei reti. Al Lipsia dal 2015, quando il club era ancora nella serie B tedesca, Forsberg è una bandiera dei tedeschi e della Svezia. Con la Nazionale ha segnato ben quattro gol nell’ultimo Europeo, che lo hanno portato a 15 totali in 68 presenze. Insomma, non il primo che passa.

IBRAHIMOVIC FORSBERG

A Ibrahimovic resta la soddisfazione di essere il recordman svedese e di avere una nuova stagione, almeno, per provare a vincerne un altro, visto che — come ha già detto in diverse occasioni — non ha nessuna intenzione di smettere: «Finché il mio fisico regge continuerò, non voglio avere rimpianti».

EMIL FORSBERG forsberg trascinatore della svezia svezia forsberg IBRAHIMOVIC FORSBERG svezia forsberg