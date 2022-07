NEVILLE A FIOR DI PELLE - L'EX CALCIATORE INGLESE, GARY NEVILLE, SCATENA IL PUTIFERIO TRA I TIFOSI INTERISTI SU TWITTER: RISPONDE A UN UTENTE CHE GLI CHIEDEVA "QUALI SONO GLI ACCOUNT MIGLIORI DA SEGUIRE SU OBBLIGAZIONI ITALIANE/PROBLEMI BANCARI?", TAGGANDO L'ACCOUNT DEI NERAZZURRI - I SUPPORTER DELL'INTER HANNO RISPOSTO RICORDANDOGLI I CONTI IN ROSSO DEL MANCHESTER UNITED E LA SUA (DIS)AVVENTURA SULLA PANCHINA DEL VALENCIA: VINSE 3 PARTITE SU 16 E FU CACCIATO DOPO UN UMILIANTE 7-0 CONTRO IL BARCELLONA…

Fabrizio Rinelli per www.fanpage.it

il tweet di gary neville dove prende in giro l inter

Il tag all'Inter più strano della storia in una normale giornata d'estate. È bastato poco a Gary Neville per scatenarsi contro le critiche e i commenti non proprio affettuosissimi dei tifosi nerazzurri. Quelli più rancorosi, da intendersi, poiché qualcuno invece ha ironizzato sull'uscita social dell'ex stella del Manchester United ed ex allenatore del Valencia. Ma andiamo con ordine.

gary neville 4

Gary Neville fin dai primi mesi dopo il suo ritiro dal calcio giocato ha iniziato una carriera da opinionista di calcio in tv tra i più stimati al momento. Ha lavorato a Sky Sport UK e scrivere poi per la BBC. Una sorta di guru della tattica, conoscitore di calcio a tutto tondo che non si è mai tirato indietro ad esprimere aspre critiche nei confronti di giocatori, allenatori e società risultando spesso anche troppo esplicito.

gary neville 3

Al fianco di Jamie Carragher, ex bandiera del Liverpool ha cominciato a lavorare a Sky Sport e i suoi commenti e le sue opinioni sono tante volte molto influenti nel panorama calcistico internazionale. Su Twitter spesso di diverte anche a commentare ma pure analizzare diverse situazione tattiche, di gioco e a volte di mercato.

Come nel caso del passaggio di Lukaku all'Inter nel 2019 quando definì in sovrappeso un giocatore che sperava che comunque facesse bene all'Inter. Ecco che i nerazzurri sono stati tirati in ballo da Neville per una situazione di mercato ma mai per altro come nel caso del suo recente tweet. Neville non scrive nulla ma tagga solo il club nerazzurro in risposta a una domanda di un utente.

gary neville 2

Sulla sua home evidentemente è comparso un qualcosa che inevitabilmente Gary Neville non ha potuto baipassare. La battuta era pronta lì sul tavolo – il tono sarcastico da interpretare in questo caso è d'obbligo – e non poteva di certo tirarsi indietro. La domande dell'utente è semplice ed esula dal discorso calcistico, anzi, è improntato totalmente su altri temi relativi a finanza ed economia.

gary neville 1

"Quali sono gli account migliori da seguire su obbligazioni italiane/problemi bancari?". A questa domanda Gary Neville decide di dare la sua risposta, semplice e sbrigativa: tagga l'Inter. Sono noti a tutti infatti i problemi di questa natura attraversati dal club nerazzurro a seguito della crisi post pandemia del gruppo Suning che aveva portato l'Inter a compire cessioni importanti sul mercato proprio per far fronte alle enormi spese da colmare in assenza di altri fondi societari.

gary neville valencia 5

Gary Neville in questo caso ha ovviamente ironizzato sulla vicenda ricevendo grosse risate da parte dei suoi followers ma anche insulti ovviamente dal popolo nerazzurro che non ha apprezzato la sua battuta. A Neville vengono fatti notare i conti in rosso del Manchester United e soprattutto viene preso di mira per via delle sue poco brillanti avventure come allenatore: l'unica sulla panchina del Valencia è durata solo pochi mesi e una manciata di punti conquistati.

gary neville valencia 4

Sta di fatto che la risposta dell'ex fedelissimo in campo di Sir Alex Ferguson, che sapeva alla perfezione come e quando doveva muoversi dalla linea difensiva, ha voluto mostrare la sua personalità anche in questo caso. Una battuta che, detto dei tifosi dell'Inter, ha scatenato però la reazione divertiva di diversi sostenitori inglesi e anche qualche tifoso juventino e milanista che hanno raccolto in maniera leggera il simpatico sfottò dell'ex stella dello United.

gary neville valencia 3 gary neville valencia 2 gary neville 8 gary neville 7 Gary Neville gary neville gary neville 5 gary neville 6 gary neville valencia 1