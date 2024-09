NEYMAR IN TEMPESTA - IL CAMPIONE BRASILIANO RISCHIA L'ESCLUSIONE DALLA LISTA DEL CAMPIONATO ARABO: IL 32ENNE, ARRIVATO ALL'AL-HILAL NEL 2023 PER 80 MILIONI DI EURO, NON HA SUPERATO LE VISITE MEDICHE E AVRÀ BISOGNO DI ALMENO ALTRI DUE MESI PER RECUPERARE DAL TERRIBILE INFORTUNIO AL GINOCCHIO RIPORTATO DURANTE URUGUAY-BRASILE DELLO SCORSO 19 NOVEMBRE - 'O NEY' HA IL CONTRATTO IN SCADENZA A GIUGNO E GUADAGNA 100 MILIONI ALL'ANNO, MA FINORA HA GIOCATO SOLO 5 PARTITE CON IL CLUB DI RIAD (BELL'AFFARE CHE HA FATTO…)

Tutto sembrava pronto per il ritorno di Neymar in campo ma il brasiliano è stato nuovamente escluso dalla lista della Saudi Roshen League. Una notizia che in tanti non si aspettavano in Arabia Saudita e che ha destato un certo clamore.

Dopo le ultime visite effettuate nei giorni scorsi i medici avrebbero stabilito che l'ex Barcellona e PSG avrà bisogno di altri due mesi di recupero: per questo motivo, secondo il media arabo Arriyadiyah, l'allenatore dell'Al-Hilal, Jorge Jesús, ha deciso di inserirlo solo nella lista della AFC Champions League e di tenerlo fuori da quello del campionato.

[…] NEYMAR IN ARABIA SAUDITA: I NUMERI E LE STATISTICHE

Il primo anno di Neymar in Arabia Saudita non è stato facile: dal suo arrivo, diventato ufficiale il 15 agosto 2023 dal PSG per 80 milioni di euro, ha giocato cinque partite collezionando un gol e due assist. La sua assenza non si è notata visto che la squadra nell'ultimo anno ha vinto il campionato, la coppa nazionale e la Supercoppa ma ora sta vivendo un periodo non brillante e in tanti non vedono l'ora di rivederlo in campo. C'è grande attesa per il ritorno di Neymar, che al di là dei gusti, è una delle stelle più amate del calcio mondiale nonostante abbia 32 anni e giochi in Arabia Saudita.

