NEYMAR DI VIVERE – LA SOAP OPERA È FINITA: L’ATTACCANTE BRASILIANO RIMARRÀ AL PSG: INTERROTTE LE TRATTATIVE PER UN POSSIBILE RITORNO AL BARCELLONA. SE NE RIPARLA L’ANNO PROSSIMO – LUI VOLEVA A TUTIT I COSTI TORNARE A VESTIRE LA MAGLIA BLAUGRANA, MA È RIMASTO FREGATO DALLA SUA IPERVALUTAZIONE

Calcio, dalla Francia: fine della telenovela, Neymar resta al PSG

neymar

(LaPresse) - Questa volta sembra finita davvero. Neymar ha annunciato ieri al suo entourage di aver deciso di interrompere le trattative per un possibile trasferimento al Barcelona, senza nemmeno aspettare la fine della finestra di mercato domani sera. Insomma, secondo quanto rivela l'Equipe l'attaccante brasiliano giocherà questa stagione con il Paris Saint-Germain e poi l'anno prossimo se ne riparlerà. Nonostante la sua volontà di tornare in blaugrana, corteggiato anche dal Real Madrid, il 27enne Neymar è rimasto 'prigioniero' della sua ipervalutazione: dopo averlo acquistato due anni fa per 222 milioni, il PSG per rimandarlo indietro non ha arretrato da una richiesta superiore ai 200 milioni in modo da evitare una minusvalenza.

Bruna Marquezine neymar

Calcio, dalla Francia: fine della telenovela, Neymar resta al PSG-2

neymar

(LaPresse) - Le notizie arrivate da Parigi hanno avuto, inevitabilmente, una vasta eco anche sulla stampa spagnola che ha analizzato quelle che saranno le conseguenze su questi ultimi giorni di mercato. In particolare Real e Barcellona dovranno guardare ad altri lidi per piazzare l'ultimo colpo del loro mercato. Secondo AS, i Blancos di Zidine Zidane proveranno un ultimo assalto per Paul Pogba del Manchester United. Alla ricerca di un attaccante, visti i problemi fisici di Leo Messi e Luis Suarez, il Barcellona potrebbe anche valutare l'ipotesi di chiedere Mauro Icardi all'Inter. Chi, invece, sicuramente non si muoverà è Paulo Dybala. Di fatto con la conferma di Naymer al PSG, la Joya resterà alla Juve come annunciato ieri sera dal ds bianconero Fabio Paratici.

neymar la chat tra neymar e la donna che lo accusa di stupro neymar neymar neymar meme neymar NEYMAR CON IL MANNEKEN PIS DI BRUXELLES CHE GLI PISCIA ADDOSSO buffon neymar neymar neymar 2 neymar e la sorella neymar striscioni