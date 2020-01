NEYMAR, A VOLTE RITORNANO - IL BARÇA PROVERA’ A GIUGNO A RIPRENDERSI BRASILIANO GRAZIE AL REGOLAMENTO FIFA. MA A CHE PREZZO? IL CLUB BLAUGRANA E ‘O NEY PENSANO CHE 180 MILIONI SIANO UNA CIFRA GIUSTA - IL PSG, CHE FINORA HA RESPINTO OGNI ASSALTO, POTREBBE CEDERE, ANCHE PERCHÉ INTANTO LA VERA STELLA DEL FUTURO È MBAPPÉ…

Il Barcellona è ossessionato dalla ricerca dell'erede di Leo Messi. Quest'ultimo non è eterno, anche se dall'alto dei suoi 32 anni ha ancora davanti a sé diverse stagioni importanti. Non è un segreto che i blaugrana si siano pentiti di aver venduto Neymar, tanto da aver cercato di riprenderlo già la scorsa estate. Non è però stato possibile perché il Psg ha bloccato ogni tentativo di trattativa: una questione d'immagine, i francesi non potevano permettersi di cedere l'asso brasiliano dopo sole due stagioni.

Secondo le indiscrezioni del Mundo Deportivo, il Barça sarebbe però pronto a tornare alla carica in vista di giugno 2020. Dopo tre anni Neymar non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare il contratto con il Psg e per questo a fine stagione può lasciare la Francia ad un prezzo accessibile grazie ad un articolo del regolamento Fifa. In base a questa norma, infatti, un giocatore dopo tre anni nella stessa squadra può svincolarsi per una cifra stabilita dalla Fifa: il Barça e Neymar pensano che 180 milioni di euro siano una cifra giusta.

Tantissimi soldi, ma comunque meno di quelli spesi dal Psg che tre anni fa pagò per intero la clausola rescissoria da 222 milioni. Essendoci la volontà del giocatore di tornare in Spagna e quella del Barça di riprenderlo ad ogni costo, stavolta il Psg potrebbe cedere, anche perché intanto la vera stella del futuro è sempre più Kylian Mbappé.

