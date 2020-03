Francesco Persili per Dagospia

ANTONIO CASSANO A TIKI TAKA

«Prima di cantare ‘Azzurro’, ‘Il cielo è sempre più blu’ è giusto fare un minuto di raccoglimento per tutti i morti. Per alcuni andrà tutto bene, per altri è già andato tutto male». Enrico Mentana la tocca piano in diretta Instagram con Pardo nella versione social di ‘Tiki Taka’ (‘Tiki Kasa’) ai tempi della quarantena. «È una situazione paragonabile all’11 settembre. Ora come allora non sappiamo come andrà a finire. Siamo chiusi come quelli del ‘Decamerone’ di Boccaccio nella Firenze della peste e non sappiamo se durerà 10 giorni o 60». Incertezze e speranza. Le misure di contenimento si spera che diano i primi risultati, le analisi scientifiche dei ricercatori sulla diffusione del coronavirus dicono che “la crescita esponenziale del contagio” pare essere finita. Nell’attesa di risultati concreti, si prova a pensare altro.

cassano vieri

Si ride con l’imitazione di Costanzo griffata Savino, Ciro Ferrara propone una versione voce e chitarra de “Il Mio canto libero e poi scherza su Maradona (“Non sono io che ho giocato con lui, è lui che ha giocato con me”). Il re dei bomber Immobile parla del gol più bello della stagione: «Quello al Milan, di testa, che non è il mio forte. E poi era il numero 100 con la maglia della Lazio». Gigi Datome in collegamento da Istanbul ricorda che il campionato turco di basket è l’unico che non si è ancora fermato. Potrebbero bloccarlo oggi. Intanto hanno chiuso i locali notturni. Siamo tutti sotto lo stesso cielo. La «bellezza indifesa» di Milano (copy Pardo) è quella di tante metropoli europee. Ma ci sono città che soffrono più di altre.

ANTONIO CASSANO WANDA NARA

«Mia moglie è di Bergamo, ho i miei suoceri là, non li vedo da un mese. Vedo troppa gente in giro, mi dà fastidio». Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo, racconta la sua nuova vita da attaccante in seconda categoria dove sta ritrovando lo spirito del calcio più autentico. «Un mondo nuovo. Sto assaporando un altro lato del pallone. Al primo allenamento con la mia nuova squadra il capitano mi ha dato il benvenuto allacciandomi gli scarpini. Ho avuto la fortuna di giocare fino a 40 anni in A, adesso è come tornare bambini, mi diverto». Bebe Vio teme per i Giochi Olimpici: «Farli o meno in questo momento non è la priorità per il Paese».

BOBO VIERI E ANTONIO CASSANO

Solidarietà e rispetto delle regole. Niente cassanate. Anche Fantantonio si allinea. «Se continuate a uscire, nel 2040 siamo ancora qui. Due settimane fa pensavo che questo virus fosse una cosa superficiale, invece c’è da prendersi paura». E quindi? «State a casa, vedete film e fate figli». Cassano si esalta parlando di Ilicic: «Se avesse incontrato Gasperini 10 anni fa, sarebbe diventato uno dei 5 calciatori più forti al mondo. Se fosse stato alla Juve al posto di Dybala tutto il mondo parlava di lui». Ma i se e i ma nel calcio non esistono. Anche "il Peter Pan" di Bari Vecchia poteva diventare il più forte di tutti. «Se non lo sono diventato, è colpa mia». Ma i calciatori con una marcia in più li sa riconoscere subito. «Luis Alberto? Giocatore fortissimo, grande merito a Inzaghi. Era un centrocampista estroso, ora è completo. Con Milinkovic e Immobile sta trascinando la Lazio». Il colpo del futuro? «Carrascal del River Plate, un Kakà di 20 anni»…

carrascal

