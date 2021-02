6 feb 2021 19:03

NO CR7, NO PARTY –ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO JUVE IN VANTAGGIO 1-0 SULLA ROMA: UN GOL E UNA TRAVERSA PER RONALDO. IL SIPARIETTO CON ORSATO: IL SUO TIRO DEVIATO DA KUMBULLA SBATTE SULLA TRAVERSA E TORNA IN GIOCO. IL FUORICLASSE PORTOGHESE NON CREDE ALLA GOAL-LINE TECHNOLOGY E VUOLE CONTROLLARE… - ZILIANI: "NON POTREBBE PERMETTERSELO MA L'ARBITRO E' FELICE COME UNA PASQUA" - DUBBI SULL'INTERVENTO DI RABIOT AI DANNI DI VILLAR IN AREA DI RIGORE