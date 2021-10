4 ott 2021 18:23

NO IBRA, NO PARTY – DOPO LA VITTORIA CONTRO L’ATALANTA, LA MOGLIE DI IBRA HA ORGANIZZATO UNA FESTA A SORPRESA PER I QUARANTA ANNI DEL MARITO ALL’HOTEL HYATT CENTRIC DI MILANO – TRA I PRESENTI, OLTRE AI COMPAGNI DI SQUADRA E ALLA DIRIGENZA ROSSONERA, C’ERANO ANCHE UNA CINQUANTINA FRA AMICI, COMPAGNI ED EX MANAGER, TRA CUI GATTUSO, POGBA, DONNARUMMA, VERRATTI, CASSANO, GALLIANI E MOGGI – LA FACCIATA DELL’HOTEL SI ILLUMINA CON UN GIGANTESCO “40” ROSSO. IL “REGALINO” CHE SI È FATTO IBRA… - VIDEO