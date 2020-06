NO LIMITS: 30 TRIATHLON PER 30 GIORNI – LA SFIDA DA FAR TREMARE I TENDINI DI EMANUELE IANNARILLI A CACCIA DEL RECORD DEL MONDO AL LAGO DI SCANNO - DAL 18 GIUGNO AL 19 LUGLIO SI SCIROPPERÀ OGNI DI' 5 KM A NUOTO, 30 IN MOUNTAIN BIKE E 11 DI CORSA PER UN TOTALE DI 1275 CHILOMETRI (PRATICAMENTE ROMA-AMSTERDAM) E 52.000 METRI DI DISLIVELLO (QUASI SEI VOLTE L’EVEREST) – LA SFIDA NELLA SFIDA? ALLENARSI DURANTE IL LOCKDOWN. PER FORTUNA CHE C’ERA IL GARAGE… - VIDEO

Alberto Fumi per running.gazzetta.it

Trenta volte l’XTERRA Lake Scanno per 30 giorni consecutivi, 1275 chilometri, 52.000 metri di dislivello. Emanuele Iannarilli è pronto alla sfida da record che lancerà il 19 giugno in cui cercherà di percorrere la distanza che separa Roma da Amsterdam scalando un dislivello pari a quasi 6 volte l’Everest per portare a termine la sua 30 for 30.

UN MESE – Un mese di tempo, dal 19 giugno al 18 luglio, sulle rive del Lago di Scanno, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con l’intento di disputare ogni giorno un triathlon cross ossia 1.5 km a nuoto, 30 km in mountain bike e 11 km di trail run, arrampicandosi tra pendii, boschi e perfino lungo le scalinate e le strette stradine del borgo.

Quando alla fine della scorsa estate Emanuele ha deciso di mettersi in gioco, non pensava di dover affrontare una sfida nella sfida, quella di ricostruire tutto il piano di allenamento e adattarsi ad una preparazione casalinga: “8 marzo-8 giugno, tre mesi in cui il team del 30 for 30 è passato dalla quasi disperazione per la chiusura causa covid all’euforia per la possibilità di poter portare a termine mesi e mesi di preparazione e sacrifici – spiega Iannarilli – Il giorno in cui sembrava che il mondo fosse davvero agli sgoccioli mi sono detto che se ci fosse stata anche solo una possibilità di arrivare alla fine, o comunque di tentare il record, io l’avrei sfruttata”.

SEMPRE LIVE – Nel piccolo e suggestivo paese di Scanno, che si adagia sulle rive di un lago a forma di cuore, il cosiddetto villaggio è già pronto per accogliere il team del 30 for 30 e gli ospiti che ogni giorno si alterneranno per accompagnare Emanuele Iannarilli nella sua avventura, raccontando la giornata, aneddoti, difficoltà e successi live sui canali social dedicati.

