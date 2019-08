31 ago 2019 20:51

NO SINISA, NO PARTY – DOPO L’ABBRACCIO DEI TIFOSI E LA VITTORIA ALL’ULTIMO RESPIRO DEL SUO BOLOGNA, FESTA IN FAMIGLIA PER MIHAJLOVIC CHE RITORNA A CASA – LA FOTO CONDIVISA SUI SOCIAL DALLA MOGLIE DELL’ALLENATORE CHE IERI AVEVA DEDICATO AL MARITO QUESTA FRASE: “CONTA I FIORI DEL TUO GIARDINO, MAI LE FOGLIE CHE CADONO” – TRA 10 GIORNI MIHA TORNERA' A BOLOGNA PER IL SECONDO CICLO DI CHEMIO - VIDEO