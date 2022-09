29 set 2022 17:32

NEL NOME DI MAHSA, INFANTINO DEVE BUTTARE L'IRAN FUORI DAI MONDIALI – XAVIER JACOBELLI SUL "CORSPORT" SPIEGA PERCHE’

LA FEDERAZIONE MONDIALE NON PUÒ CONTINUARE A IGNORARE CIÒ CHE STA ACCADENDO IN IRAN DOVE MAHSA AMINI, 22 ANNI, REA DI NON AVERE INDOSSATO BENE IL VELO, È STATA ARRESTATA E PICCHIATA A MORTE MENTRE ERA SOTTO CUSTODIA DELLA "POLIZIA MORALE". IN CASO DI ESCLUSIONE, POI SI APRE UN’ALTRA PARTITA. L’ITALIA, IN UNA REMOTA POSSIBILITA’, PUÒ ESSERE RIPESCATA IN EXTREMIS COME NAZIONALE DAL RANKING FIFA PIÙ ALTO”