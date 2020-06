NON C'E' PIU' LUCE – LA CAMPIONESSA MONDIALE DI ARRAMPICATA SPORTIVA LUCE DOUADY MUORE A 16 ANNI PRECIPITANDO DURANTE UNA SCALATA: L’INCIDENTE DURANTE UN ALLENAMENTO SULLE ROCCE DELLA FALESIA DI LUISSET, IN FRANCIA: AD UN TRATTO IL CONTROLLO PERDUTO, UNA SCIVOLATA, UN VOLO DI 150 METRI NEL VUOTO. LA DINAMICA ESATTA DELL’ACCADUTO NON È ANCORA CHIARA

Luce Douady aveva 16 anni ed era uno dei più grandi talenti del climbing francese. Domenica 14 giugno l’appuntamento era sulle rocce della falesia di Luisset, tra i comuni di Crolles e Saint-Pancrasse nell’Isère. In parete, lei con altri sette amici lungo un percorso esposto e dotato solo in alcuni tratti di cavi di protezione.

Un allenamento impegnativo ma niente di diverso dal solito per la campionessa mondiale giovanile boulder (l’arrampicata sui massi), una ragazza che fin da piccolina aveva fatto del climbing la sua ragione di vita e che sapeva gestire i rischi.

All’improvviso, però, il dramma: il controllo perduto, una scivolata, un volo di 150 metri nel vuoto. La dinamica esatta dell’accaduto non è ancora chiara e le autorità francesi stanno indagando per capire le cause esatte della tragedia. Ma intanto Luce non c’è più. Morta una maledetta domenica seguendo la propria passione.

I successi

L’arrampicata era tutto per Luce Douady. Lo dimostrano i post sul suo profilo Instagram. Solo uno parla d’altro – la chitarra – poi sempre climbing, la passione e il talento che ormai si erano trasformati in successi e prospettive, e ammirazione generale. Nel 2019 era stata medaglia di bronzo agli Europei e quinta all’esordio in una tappa di Coppa del mondo. Ad Arco di Trento poi aveva vinto l’oro mondiale giovanile nella categoria boulder: la grande promessa stava diventando una certezza.

Il ricordo

Chi le stava vicino lo sapeva, l’ammirava e oggi è disperato: «Luce, quella ragazza, quella giovane donna piena di energia, passione e talento – si legge in un post della Chambéry Escalade, l’associazione in cui la ragazza si era formata —. Una bella persona che se n’è andata come aveva vissuto: mordendo la vita». A novembre avrebbe compiuto 17 anni.

