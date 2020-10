11 ott 2020 10:00

NON L'HANNO MESSA IN SALVO - MUORE A 21 ANNI UNA GIOVANE PROMESSA DEL RALLY, LAURA SALVO, DURANTE UNA GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE PORTOGHESE - L'AUTO IN CUI VIAGGIAVA LA CO-PILOTA VALENCIANA SI È SCHIANTATA PROPRIO DAL SUO LATO SU UN ALTRO VEICOLO, CHE AVEVA PERSO IL CONTROLLO DOPO UNA CURVA. I SOCCORRITORI SONO ARRIVATI IN ELICOTTERO MA…