NON È CHE IL MANCIO STA ESAGERANDO CON LA RICONOSCENZA? - LA SCELTA DI SPEDIRE TONALI E PELLEGRINI IN TRIBUNA STASERA CONTRO L'ARGENTINA NELLA "FINALISSIMA" A WEMBLEY NON CONVINCE: SUI SOCIAL SONO PIOVUTE CRITICHE PER L'ESCLUSIONE DEL MILANISTA ("SE RESTA FUORI DOPO UNA STAGIONE COSÌ…") - IL CT HA SPIEGATO DI VOLER REGALARE UNA "PASSERELLA" PER CHI HA VINTO L'EUROPEO: MA INTANTO SENZA IL GIUSTO RICAMBIO CI SIAMO GIOCATI IL MONDIALE...

Da www.ilsussidiario.net

sandro tonali con la nuova maglia azzurra

Tra i convocati per la supersfida tra Italia e Argentina a Wembley, che mercoledì sera si contenderanno la “finalissima” a Wembley tra i campioni d’Europa per Nazioni e i campioni del Sudamerica, non ci sarà Sandro Tonali.

Il centrocampista fresco campione d’Italia col Milan non fa parte del gruppo partito per l’Inghilterra nonostante un grande finale di campionato, con gol decisivi contro Lazio e Verona che sono stati fondamentali per la conquista del titolo da parte dei rossoneri.

La scelta del ct Roberto Mancini ha raccolto diverse critiche considerando la qualità che Tonali ha espresso e soprattutto tenendo presenti i propositi di rinnovamento della Nazionale che sono stati spesso avanzati dal CT ma che non trovano riscontro nei fatti, anche se Mancini ha sottolineato come questa sfida con l’Argentina sia ad appannaggio dei giocatori che se la sono guadagnata vincendo l’Europeo.

sandro tonali

TONALI NON CONVOCATO, SOCIAL PERPLESSI

I social sono come sempre il termometro dei pensieri dei tifosi e gli amanti della Nazionale azzurra sembrano d’accordo con buona parte dei tifosi del Milan che sono rimasti stupiti dalla mancata convocazione di Tonali, che non sarà neanche in panchina a Wembley per Italia-Argentina.

“Se Tonali non viene schierato da Mancini neanche dopo una stagione così…” sottolineano in molti evidenziando come l’esplosione del centrocampista sia stata fondamentale per costruire la stagione da Scudetto della squadra di Pioli.

sandro tonali e giorgio chiellini con la nuova maglia azzurra

In passato Mancini aveva spiegato la mancata convocazione di Tonali parlando di un piano per inserire progressivamente i giovani senza forzarne l’utilizzo. Stavolta l’allenatore azzurro ha messo in luce l’importanza di regalare una passerella ai vincitori dell’Europeo, ma l’impressione è che dalle prossime partite in Nations League si capirà davvero se Tonali potrà godere o meno della fiducia del mister.

pellegrini PIOLI TONALI tonali tonali PIOLI TONALI 2