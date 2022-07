NON CI FACCIAMO PRENDERE PER IL KOULIBALY! SECONDO IL "CORSPORT" DE LAURENTIIS HA MESSO IL VETO SULLA CESSIONE DEL DIFENSORE ALLA JUVE NEANCHE SE AGNELLI DOVESSE OFFRIRE 40 MILIONI E RILANCIA OFFRENDO AL SENEGALESE UN CONTRATTO FINO AL 2027 A 6 MILIONI DI INGAGGIO - INTERESSATI A KOULIBALY SONO ANCHE CHELSEA, BARCELLONA E PSG. IN CASO DI PARTENZA DEL GIGANTE COSA FARA’ SPALLETTI?

Da ilnapolista.it

Di fronte all’offensiva della Juventus per Koulibaly, la strategia del Napoli è chiara: mai a Torino, nemmeno per 40 milioni. Anzi, il club rilancia con una proposta di rinnovo alle stesse condizioni del contratto attuale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“il Napoli fa sapere che non venderà Koulibaly alla Juve neanche se dovesse offrire i 40 milioni della sua valutazione. O magari di più, molto di più: questo è un punto fermo, è un muro invalicabile fino a prova contraria. È così, va così: se da Torino arriverà un’offerta in un plico bianco e nero sarà rispedita al mittente”.

E per chiarire meglio le cose, il Napoli ha rilanciato, appunto. “E via con la contromossa orchestrata direttamente da Los Angeles qualche giorno fa, senza neanche attendere il ritorno in Italia in agenda domenica: De Laurentiis ha fatto all-in e a sua volta ha offerto a Kalidou un rinnovo faraonico del contratto in scadenza nel 2023. Tra un anno. I dettagli: prolungamento fino al 2027 alle stesse cifre del rapporto in scadenza nel 2023. Ovvero: 6 milioni di euro che dunque pareggiano il suo ingaggio attuale. Un autentico colpo di teatro che spazza via la maschera triste della crisi – non solo del calcio – e supera i limiti autoimposti dal club. E ora la palla passa al giocatore”.

Se Koulibaly non accetterà comincerà la stagione in scadenza. Al momento, scrive il quotidiano sportivo. “Proposte neanche ufficiali da una ventina di milioni, già rifiutate. I club interessati sono i soliti tre: Chelsea, Barcellona e Psg. E poi la Juve, certo: al netto dei veti”.

