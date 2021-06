10 giu 2021 18:42

NON CI PRENDERE PER IL KULUSEVSKI – LO SVEDESE POSITIVO AL COVID FINISCE NELLA BUFERA PER IL VIDEO DI UNA FESTA A CUI AVREBBE PARTECIPATO N COMPAGNIA DI ALCUNI AMICI PRIMA DI CONTRARRE IL VIRUS – IL CT SVEDESE LO DIFENDE: "DEJAN ERA STATO INVITATO DA SUA SORELLA E SUO COGNATO A UNA CENA IN UN APPARTAMENTO PRIVATO. QUANDO È ARRIVATO, HA TROVATO…” – VIDEO