NON DIRE GAKPO… SE NON CE L'HAI NEL SACCO! - DOPO MESI DI CORTEGGIAMENTO DEL MANCHESTER UNITED, L'ATTACCANTE OLANDESE RIVELAZIONE DEI MONDIALI SI TRASFERISCE AL LIVERPOOL - I "REDS" HANNO CONVINTO IL PSV EINDHOVEN CON UN'OFFERTA DA 37 MILIONI PIU' 13 DI BONUS, BATTENDO SUL TEMPO I "RED DEVILS" CHE NON HANNO PIAZZATO L'AFFONDO…

Marco Beltrami per www.fanpage.it

Il calciomercato invernale parte con il botto. Il trasferimento di Cody Gakpo al Liverpool è il primo super affare della sessione di trattative di riparazione alle porte. L'attaccante olandese tra i grandi protagonisti degli ultimi Mondiali, si prepara a lasciare il PSV per trasferirsi alla corte di Jurgen Klopp. I Reds hanno beffato il Manchester United che da giorni era sulle tracce del nazionale oranje, tra i principali candidati a sostituire Cristiano Ronaldo.

Il manager dei Red Devils ten Hag a tal proposito poche ore fa aveva dichiarato a proposito del mercato dei bomber: "Abbiamo perso un attaccante, quindi dobbiamo inserire un attaccante, ma deve essere quello giusto che porti qualità alla squadra. Le aspettative sono alte qui al Manchester United". Bisognerà dunque cancellare il nome di Gakpo dalla lista degli obiettivi, dopo che nella notte, Liverpool e PSV con dei colloqui-lampo, hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento.

In Inghilterra si sottolinea proprio come i Reds abbiano avuto il merito di piazzare l'affondo per Gakpo, al contrario dei Red Devils che non hanno mai formalizzato un'offerta finanziaria. Una situazione legata anche alla situazione del club che cerca accordi sulla base del prestito anche alla luce della volontà dei Glazers di cedere il club. Ecco allora che in questo stallo, si sono inseriti i dirigenti del club di Anfield che non si sono lasciati sfuggire la possibilità di prelevare il classe 1999. Il PSV in una nota ufficiale ha confermato: "PSV e Liverpool hanno raggiunto un accordo sulla proposta di trasferimento di Cody Gakpo. L'attaccante 23enne partirà a breve per l'Inghilterra dove sarà sottoposto alle necessarie formalità prima del perfezionamento del trasferimento".

Ma quanto costerà Gakpo al Liverpool? Si è parlato di un possibile affare da 50 milioni di sterline per il bomber, ovvero circa 57 milioni di euro (37 milioni di parte fissa, più 13 di commissioni e bonus). Una cifra non confermata dal club di Eindhoven che però ha sottolineato: "Questo è un trasferimento record per il PSV". Il Liverpool ha deciso di acquistare Gakpo, dopo il super colpo Nunez della scorsa estate (più di 80 milioni), sia per le difficoltà di quest'ultimo che per l'infortunio di Luis Diaz, che sarà fuori ancora a lungo.

Gakpo si è messo in mostra ai Mondiali segnando 3 gol con la nazionale olandese. Giocatore dotato di grande tecnica, può muoversi sia come punta centrale che come esterno offensivo e non, con notevoli doti tecniche e fiuto del gol. È un prodotto delle Giovanili del PSV, che nella scorsa estate ha detto di no alle offerte di Leeds e Southampton anche alla luce della volontà del ragazzo di aspettare la proposta giusta. Ora per lui la grande chance per un altro grande salto per la sua carriera.

Al Liverpool troverà il compagno di nazionale van Dijk che di lui ha detto: "È un ottimo giocatore e anche un bravo ragazzo. Quello che vediamo in allenamento (con la nazionale, ndr) è quello che vedete in campo. C'è ancora tanto potenziale e spero che possa continuare a dimostrarlo per noi. Siamo molto contenti di lui".

