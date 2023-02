NON DITE A CASSANO CHE MOURINHO HA PORTATO (ALMENO PER UNA SERA) LA ROMA AL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA - DOPO LA BRUTTA SCONFITTA IN COPPA ITALIA LA SQUADRA DI MOU HA BATTUTO L'EMPOLI 2-0 GRAZIE ALLE RETI DI TESTA DI IBANEZ E ABRAHAM NEI PRIMI MINUTI DI GIOCO – CASSANO AVEVA DEMOLITO “LO SPECIAL”: “NON SA ALLENARE, STA FACENDO DISASTRI SU DISASTRI” (A VEDERE LA CLASSIFICA, NON SEMBRA...)

Da sportmediaset.mediaset.it

La Roma batte 2-0 l'Empoli nel secondo anticipo della 21esima giornata di Serie A e sale al terzo posto in classifica, lasciandosi momentaneamente alle spalle Lazio, Atalanta, Milan e agganciando l'Inter al secondo posto. A decidere il match dell'Olimpico sono due calci d'angolo nei primi 6' di gioco: entrambi battuti da Dybala e trasformati in gol dai colpi di testa di Ibanez prima e Abraham poi. I ragazzi di Zanetti reagiscono, ma non riescono mai a pungere gli avversari e incassano così la prima sconfitta del 2023.

Roma-Empoli 2-0

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 7, Smalling 6,5, Ibanez 7; Zalewski 6,5 (45'+4 st Llorente sv), Matic 6, Cristante 6,5, El Shaarawy 6,5 (39' st Celik sv); Pellegrini 6 (45'+4 st Belotti sv), Dybala 7,5 (25' st Bove 6); Abraham 7.

Allenatore: Mourinho 6,5

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6,5; Ebuehi 6,5 (38' st Stojanovic sv), De Winter 5,5, Luperto 5, Parisi 6,5; Akpa Akpro 6,5 (29' st Henderson 5,5), Marin 5,5, Bandinelli 5,5 (38' st Pjaca sv); Baldanzi 6,5; Caputo 5 (17' st Piccoli 5,5), Satriano 5 (17' st Cambiaghi 5,5).

Allenatore: Zanetti 5,5

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 2' Ibanez (R), 6' Abraham (R)

Ammoniti: Zalewski (R), Bove (R), Henderson (E)

Espulsi:

Da fanpage.it

Antonio Cassano ancora una volta senza filtri alla Bobo TV. L’ultima puntata dell’appuntamento che vede protagonista l’ex calciatore barese, con Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola gli ha offerto l’occasione di parlare anche della Roma e in particolare di José Mourinho. L’ex di Bari, Roma, Real, Inter e Milan ancora una volta ha criticato il portoghese, tirando in ballo anche la questione Zaniolo. Parole come al solito molto forti da parte di FantAntonio che si è scagliato anche contro il giornalista Ivan Zazzaroni.

Proprio quest’ultimo, popolare volto noto della TV è finito sulla graticola di Cassano per il presunto sostegno al tecnico portoghese, a suo dire del tutto ingiustificato: "Lo conosco dal 1999, è amico di Mourinho. Sta andando dietro alle ca*ate che dice e lui continua a difenderlo. Ma lui deve fare la prima cosa, andare via. Zazzaroni mi hai rotto il ca**o che continui a tirargli la volata senza motivo".

Entrando nello specifico su Mou, in una settimana particolare per una Roma eliminata dalla Coppa Italia per mano della Cremonese, Cassano è stato molto duro: "Mourinho non è mai stato un grandissimo allenatore, è sempre stato un grandissimo comunicatore, uno dei primi a comunicare bene ad essere furbo con la stampa, a gestirsi bene i giocatori forti, non quelli scarsi. Perché è facile essere amico dei giocatori forti. A Roma sta facendo disastri su disastri, ha fatto spendere dei soldi per prendere dei giocatori: Matic e Rui Patricio li ha fatti prendere lui non io. Tante volte ha fatto il furbetto. L’altro giorno ha fatto vomitare. Lui non sa allenare. Ha fatto schifo. Anche con la seconda squadra con la Cremonese devi vincere".

