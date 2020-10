3 ott 2020 18:15

NON DITE A FONSECA CHE FLORENZI HA GIA’ CONQUISTATO PARIGI CON UN EUROGOL NELL SFIDA VINTA DAL PSG SULL’ANGERS – L’EX CAPITANO GIALLOROSSO (CHE IL TECNICO NON VEDEVA) SBOLOGNATO IN FRANCIA PER UN PIATTO DI LENTICCHIE E’ RINATO SOTTO LA TORRE EIFFEL. E LA ROMA INTANTO SI BARCAMENA ALLA RICERCA DI UN ESTERNO DESTRO. AL MOMENTO IN ROSA CI SONO KARSDORP, BRUNELLO PERES E SANTON MA NESSUNO SEMBRA DARE GARANZIE. MA NON ERA MEGLIO TENERSI FLORENZI? – VIDEO