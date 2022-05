25 mag 2022 17:50

NON DITE A MALAGÒ CHE IL SUO GRANDE NEMICO ANGELO BINAGHI POTREBBE AVER TROVATO IL MODO PER DRIBBLARE IL LIMITE DEI MANDATI (MASSIMO 3) PREVISTI PER I PRESIDENTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE - L’ESCAMOTAGE E’ LA CREAZIONE DI UNA NUOVA FEDERAZIONE CHE UNISCE TENNIS E PADEL IN MODO CHE… - FOTO BY MEZZELANI DELL'ITALY MAJOR PREMIER AL FORO ITALICO