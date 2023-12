NON DITE AL TIFOSO ROSSONERO SALVINI, GRANDE SOSTENITORE DELLO STOP AL DECRETO CRESCITA, CHE L’AD DEL MILAN FURLANI HA PARLATO DI “DECISIONE TRISTE”: “SENZA IL DECRETO CRESCITA SIAMO PIÙ POVERI” - PULISIC FA RESPIRARE PIOLI E CONDANNA IL SASSUOLO (SE NON CAMBIANO MARCIA GLI EMILIANI RISCHIANO LA SERIE B) – NEL MILAN HA DEBUTTATO IL DICIOTTENNE ZEROLI, ANCHE LUI PERNO DELLA PRIMAVERA - L’UDINESE RIFILA TRE PERE AL BOLOGNA DI THIAGO MOTTA…

Da gazzetta.it

milan sassuolo

Il Milan passa con facilità. A San Siro basta un gol di Pulisic per battere il Sassuolo di Dionisi. Dopo il pareggio contro la Salernitana e una settimana complicata, Pioli chiude l'anno in serenità. Decisivo il sesto gol in Serie A di Pulisic, arrivato nel secondo tempo dopo una bella giocata di Bennacer (non la prima di una partita eccezionale, dove ha sfiorato il gol).

Nel Sassuolo pericoloso Berardi in un paio di occasioni, ma nulla di più. Da segnalare il debutto in Serie A di Kevin Zeroli, 2005 come Simic e Bartesaghi, centrocampista della Primavera. Il diciottenne è entrato a una ventina di minuti dalla fine. Per lui applausi del pubblico e una bella giocata sulla fascia, dove ha guadagnato un angolo. Grazie al successo contro il Sassuolo il Milan è terzo con 36 punti, davanti alla Fiorentina. Neroverdi in crisi: quinta partita senza successi. L'ultima vittoria risale al 26 novembre contro l'Empoli.

FURLANI

Da gazzetta.it - Estratti

matteo salvini con la maglia del milan

"Senza il decreto crescita siamo più poveri, è una decisione triste...". Così parlò Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, prima della sfida contro il Sassuolo in programma a San Siro. "Ho vissuto male l'abolizione del decreto crescita, è una decisione triste per il calcio italiano.

Siamo più deboli e più poveri, meno competitivi. Il calcio dovrebbe essere visto come un settore dell'economia, per anni in Europa siamo stati leader, ora con queste regole non possiamo esserlo. Ringrazio Abodi che ha provato a spingere per discutere queste difficoltà, ma non è andata bene".

(...)

giorgio furlani

baresi van basten in tribuna per milan sassuolo

giorgio furlani furlani