NON ESISTE MATCH O TORNEO DI ESIBIZIONE PER SINNER: IN ARABIA JANNIK ASFALTA MEDVEDEV 6-0; 6-3! IL RUSSO SFOGA LA SUA FRUSTRAZIONE SCAGLIANDO PIÙ VOLTE A TERRA LA RACCHETTA – IN SEMIFINALE IL NUMERO 1 DEL MONDO ORA AFFRONTERA’ DJOKOVIC – MEDVEDEV: “CONSIDERAVO ALCARAZ LEGGERMENTE MIGLIORE DI SINNER. OGGI HO CAMBIATO IDEA. NON HO MAI AFFRONTATO QUALCUNO CHE ABBIA GIOCATO COME JANNIK OGGI. E’ STATA UNA SENSAZIONE DIFFICILE IN CAMPO PERCHÉ…” – VIDEO

Marco Calabresi per corriere.it - Estratti

Una superiorità disarmante, quella di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. Il russo non sa più cosa fare quando si trova davanti il numero 1 del mondo: nella partita che ha aperto il Six Kings Slam di Riyadh, Medvedev ha perso 6-0 6-3 in un'ora e 9 minuti, sfogando la sua frustrazione scagliando più volte a terra la sua racchetta, e in diversi momenti del match.

C'era una volta Medvedev bestia nera di Sinner: trattandosi di un torneo di esibizione e non di una competizione Atp, la partita di ieri non rimarrà nelle statistiche e il conto, almeno fino al prossimo match ufficiale, rimarrà sul 7-7, ma contando anche il Six Kings Slam Jannik ha battuto Daniil per l'ottava volta nelle ultime nove partite, e il russo non perdeva 6-0 un set dal febbraio del 2020.

Il rapporto tra Medvedev e le sue racchette è da sempre stato tormentato: sul web si trovano decine di video in cui il russo sfoga la sua rabbia in campo prendendosela con l'attrezzo e anche ieri nel secondo set, nell'unico momento in cui forse avrebbe potuto riaprire la partita, ha commesso un errore di diritto, sbattendo poi la racchetta a terra.

Si consolerà comunque, Medvedev, che per un'ora e 9 minuti di partita incasserà il gettone di un milione e mezzo di dollari riservato ai partecipanti al Six Kings Slam: dividendolo per 69 minuti, vengono 21.739 dollari al minuto, 362 dollari al secondo. Gli poteva andare peggio.

Da tuttosport.com

Jannik Sinner si prepara ad affrontare nuovamente Novak Djokovic ma questa volta nella semifinale dell'evento Six Kings Slam che si sta tenendo a Riad. Il numero 1 al mondo ha dominato ai quarti Daniil Medvedev che in conferenza stampa è arrivato anche a cambiare idea: "Non ho mai giocato, secondo me, contro qualcuno che abbia giocato come Jannik oggi. Non riuscivo a fare nulla. Non sapevo cosa fare. Di solito penso a Jannik come un po' più costante, più simile a una macchina, mentre Alcaraz è un po' più, sai, altalenante con qualche colpo di classe.

Ma quando Carlos è al massimo del suo gioco, lo considero leggermente migliore. Ma parliamo del massimo livello. Oggi ho cambiato idea - aggiunge sulla partita - Non ho mai giocato contro qualcuno che abbia giocato come Jannik oggi. E’ stata una sensazione difficile in campo perché mi sentivo bene, stavo combattendo bene; fisicamente mi sentivo bene. Il mio tennis non era così male, e ho perso, cosa che non ricordo fosse mai successa. È andata così".