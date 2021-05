NON FACCIAMO UN'ALTRA CAZZATA NERAZZURRA - DOPO LA FESTA SCUDETTO DELL'INTER IN PIAZZA DUOMO, BERGAMO SI PREPARA ALL'EVENTUALE VITTORIA DELL'ATALANTA NELLA FINALE DI COPPA ITALIA CONTRO LA DERELITTA JUVE (GIÀ MAZZOLATA IN CAMPIONATO): NIENTE COPRIFUOCO "SLITTATO" ALLE 23.30, COME AVEVA CHIESTO IL DEPUTATO LEGHISTA E FREQUENTATORE DELLA CURVA BELOTTI - IL SINDACO GORI: "I TIFOSI SI LIMITINO A CAROSELLI IN AUTO" (MAGARI POI VINCONO GLI JUVENTINI, CHE NON FESTEGGIAVANO PIÙ MANCO GLI SCUDETTI…)

Simone Bianco per il "Corriere della Sera"

tifosi atalanta

Se la sera del 19 maggio l'Atalanta vincesse la Coppa Italia contro la Juventus, qualcosa di simile alla festa interista in piazza Duomo rischierebbe di andare in scena a Bergamo.

Chi ha responsabilità istituzionali si sta preparando alle possibili conseguenze di un evento inedito per la città. E si è aperto uno scontro sull'ipotesi di una deroga al coprifuoco per i bar fino alle 23.30, lanciata dal deputato della Lega, Daniele Belotti, e già cassata sia dal sindaco Giorgio Gori (Pd) che dal prefetto Enrico Ricci.

daniele belotti

L'idea lanciata da Belotti, tifoso atalantino e frequentatore della Curva Nord, è questa: «Il punto è proprio prevenire assembramenti - dice il deputato -. Se consentissimo a gruppi di amici di ritrovarsi nei bar che possono allestire all'aperto schermi per la partita, daremmo ai tifosi la soddisfazione di vederla in compagnia ed eventualmente di sfogare l'entusiasmo, senza ammucchiarsi in piazza. Poi nessuno può garantire oggi che non ci sarebbero ritrovi spontanei. Ma in quel modo potremmo contenere il problema e far lavorare qualche ora in più i baristi».

giorgio gori in bicicletta

Per la Prefettura semplicemente non sono possibili deroghe a livello locale, la competenza è solo del governo. Per Gori in ogni caso sarebbe un errore derogare ai divieti: «Il coprifuoco - dice il sindaco - ci aiuterebbe a limitare gli assembramenti in caso di festeggiamenti. Tenere aperti i bar significa rischiare che a migliaia passino la serata senza distanze adeguate, magari con mascherine abbassate e abbracciandosi. Va evitato. Vedremo quali misure adottare, si può sperare che, in caso di festeggiamenti, i tifosi si limitino a caroselli in auto, anziché assembrarsi in piazza».

tifosi a bergamo

Nei prossimi giorni il sindaco si confronterà con Prefettura e forze dell'ordine. L'Atalanta è pronta a fare la sua parte in termini di appelli, sulla cui efficacia però è lecito avere dubbi.

I precedenti non fanno testo. L'Atalanta ha vinto un solo trofeo, la Coppa Italia nel 1963. Un altro mondo, in cui non si festeggiava per strada, tanto meno in una città sobria come la Bergamo del dopoguerra.

il gol di malinovskyi contro la juve

L'altro successo storico, a Valencia nella Champions League 2020, cadde nel momento più tragico per la città, travolta dalla pandemia e asserragliata in casa. Ieri in provincia si sono contati 85 contagi e zero morti. E anche questo, nella testa dei bergamaschi, è un altro mondo.

