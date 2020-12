NON HABEMUS PAPU – GIANLUCA DI MARZIO A “SKY”: “LA ROTTURA CON GASPERINI È STATA MOLTO FORTE. PAPU GOMEZ VERSO L’ADDIO ALL’ATALANTA” – LA “DEA” BATTE LA FIORENTINA. BIASIN IRONIZZA SULLA PESSIMA MEDIA PUNTI DI PRANDELLI: “DISCRETO IMPATTO”- IL "PIRATA" GATTUSO RIBALTA RANIERI CON LOZANO E MANDA UN AVVISO AI NAVIGATI: “SI PUÒ SBAGLIARE, L’IMPORTANTE È CHE I CALCIATORI NON METTANO IL MUSINO…” – LA ROMA INCANTA A BOLOGNA, SPINAZZOLA DEVASTANTE. FIENGA: “ATTACCHI DI UNA CATTIVERIA GRATUITA ALLA ROMA. SERVE RISPETTO”

Nello studio Sky si discute di Atalanta e soprattutto della rottura tra Gasperini e il Papu Gomez. Gianluca Di Marzio dichiara:

“Su Gomez c’è stata una rottura molto forte con Gasperini, poi ricomposta per la Champions. La panchina di oggi è una scelta che fa presagire la partenza a gennaio dall’Atalanta. Ha un ingaggio importante, l’età non è più quella di una volta. Bisogna capire se vorrà abbassare le sue pretese e dove avrà voglia di giocare, se vorrà restare in Serie A o andare verso gli Emirati che lo avevano già corteggiato in passato”.

Gattuso: «Si può sbagliare, l’importante è che i calciatori non mettano il musino»

Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della gara vinta contro la Sampdoria

«Sapevamo che oggi potevamo a fare fatica. Sapevamo che in Europa avevamo speso tanto, la differenza la fa la rosa. Oggi abbiamo cambiato modulo e giocatori e la partita è cambiata. Nel primo tempo abbiamo giocato malissimo, nel secondo la squadra ha fatto quello che doveva fare»

Su Lozano?

«Le caratteristiche di Lozano sono ben precise, è un giocatore veloce. Aveva poca forza e non riusciva a giocare tutte le fasi, cadeva sempre per terra. Quest’anno è un giocatore ritrovato. Si può sbagliare, l’importante è che i calciatori non mettano il musino, ma si vada avanti»

FIENGA

A pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Bologna il Ceo della Roma Guido Fienga ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky, per commentare alcune critiche ricevute della squadra per la sconfitta contro il Napoli e il pari col Sassuolo: "Siamo convinti delle qualità morali e etiche di questo gruppo. Abbiamo campioni e altri che cercano di diventarlo. Abbiamo sbagliato una gara, quella con il Napoli, siamo stati sfortunati in quella con il Sassuolo.

Non cerchiamo scuse, ma voglio sottolineare una cosa. Serve rispetto per questo gruppo, per preservarlo da attacchi di cattiveria gratuita, al di là di quelle calcistiche. Questo gruppo non merita certe critiche dal punto di vista umano".

