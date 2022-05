PROBABILMENTE ALLE IMMAGINI DEL 2008 IN CUI LA SUA EX ERA STATA FOTOGRAFATA INSIEME AD UN BAGNINO IN SPIAGGIA. E IL TECNICO DELL’ATLETICO…

NON MI FACCIO PRENDERE PER IL "CHOLO"! AMORI E FURORI DI DIEGO SIMEONE

Diego Simeone parla molto raramente della sua vita privata. Recentemente si è però espresso in risposta ad alcune dichiarazioni della ex compagna, Carolina Baldini. “Per i ragazzi è stato doloroso.

Non potevo parlare molto ed è stato Diego a raccontarlo...", ha esordito l'ex modella in una chiacchierata con Ángel De Brito nel noto programma LAM. “La separazione è stata fatta mantenendo buoni rapporti. C'è sempre qualcosa da sistemare, non ho intenzione di mentirti... Ma la verità è che è stato molto amichevole. Sono stata io a prendere la decisione di separarci".

Il motivo, secondo Carolina, sarebbe l'attuale compagna del Cholo, Carla Pereyra: "Quando ha trovato una partner e ho capito che intendeva mettere su famiglia, ovviamente, gli ho detto di divorziare. Come potevo non firmare il divorzio se tutto era già finito? Oggi è già tutto risolto, sono passati più di 10 anni".

La verità è che queste affermazioni non sono piaciute affatto al tecnico argentino, che ha risposto in questi termini alla sua ex moglie. “Sono stanco che venga qui a parlare dopo quindici anni. A maggior ragione sapendo che non ho mai parlato di tutto quello che è successo e dei danni che ha causato. Continua a parlare come se nessuno avesse memoria. Mi sono stancato di cercare di prendermi cura dei miei figli e di proteggerli dall'ambiente. Non si può tornare indietro. Ha infranto codici familiari forti e io non ho più pazienza", ha dichiarato Simeone a La Nación confermando di aver inviato una diffida alla sua ex, in modo che non possa nominare lui o la sua famiglia in future interviste.

A cosa si riferisce il Cholo? Probabilmente alle immagini del 2008 in cui la sua ex era stata fotografata insieme ad un bagnino in spiaggia e lei e il tecnico erano ancora una coppia. Carolina ai tempi aveva smentito ci fosse una storia tra loro, ma mesi dopo i due andarono addirittura in vacanza insieme. Simeone non gliel'ha ancora perdonato.

