NON E’ MAI TROPPO ICARDI – IL BOMBER ARGENTINO TORNA DOPO 53 GIORNI E SI SCATENA CONTRO IL GENOA: SEGNA SU RIGORE, PRENDE UN PALO E SERVE UN ASSIST A PERISIC – WANDA NARA GODE SUI SOCIAL - L’INTER VOLA A +4 SUL MILAN CHE SORRIDE PER IL PARI DELLA ROMA E LA SCONFITTA DELLA LAZIO – IL NAPOLI VA KO CON L’EMPOLI: PER LA JUVE SCUDETTO A UN PASSO...

Da gazzetta.it

icardi genoa inter

Era l'uomo più atteso. Non giocava da 53 giorni. E Maurito Icardi non ha deluso: un palo, un assist a Perisic (proprio a lui) e un gol segnato su rigore. Ma c'è di più. Perché dopo la rete realizzata, la seconda per i nerazzurri, tutti i compagni sono andati ad abbracciarlo. È questo il fermo-immagine forse più importante di Genoa-Inter.

PROVA DI FORZA — Prova di forza per la squadra di Spalletti che va in vantaggio con Gagliardini al 15', raddoppia appunto Maurito che al 9' del secondo tempo serve un assist vincente per Perisic (sì, proprio lui). Al 35' della ripresa, ecco il poker firmato ancora da Gagliardini. I nerazzurri con questa vittoria consolidano la terza piazza e allungano (+4) sul Milan e +8 sulla Lazio

WANDA NARA

Da www.fcinter1908.it

icardi wanda nara 33

Mauro Icardi, dopo un mese abbondante di polemiche e sussurri, è tornato in campo con la maglia dell’Inter nel modo migliore: facendo gol, la cosa che gli riesce meglio. Raggiunto Vieri all’ottavo posto della classifica all time dei marcatori nerazzurri. Insomma, la maniera giusta per provare a riprendersi l’Inter. E non poteva certo mancare la gioia (social) della moglie e agente, Wanda Nara, fra i protagonisti assoluti della vicenda. Con una foto pubblicata su Twitter dai figli, infatti, Wanda ha scritto: “Orgogliosi e sempre con te“.

roma fiorentina 2-2 icardi meme spal lazio icardi wanda nara wanda nara icardi icardi wanda nara 11 wanda nara icardi icardi