NON E’ MAI TROPPO ICARDI – IL BOMBER ARGENTINO VERSO IL PSG: SI VALUTA LO SCAMBIO CON CAVANI MA L’ATTACCANTE URUGUAGIO GUADAGNA 10 MILIONI NETTI (PIU’ RICCHI PREMI) – UN’ALTRA PISTA E’ IL NAPOLI CON INSIGNE DIRETTO VERSO L’INTER MA RESTA ANCORA LA JUVENTUS LA PISTA PIÙ PLAUSIBILE…

Laudisa-D’Angelo per gazzetta.it

icardi

C’è un incrocio incredibile tra Edinson Cavani e Mauro Icardi nella trama che sta prendendo forma a Parigi. L’interesse emerso per l’ex capitano dell’Inter va di pari passo con le mosse dell’attaccante uruguaiano con il contratto in scadenza nel 2020. In questa vicenda ha un ruolo importante anche l’Atletico Madrid: Miguel Angel Gil a gennaio (prima di chiudere per Morata) aveva bussato alla porta dell’ex del Napoli, raccogliendo una disponibilità di massima.

Ed è il motivo per cui adesso al Psg si stanno guardando intorno, guarda caso puntando i fari su quel Maurito già entrato nel mirino dei vertici dei colchoneros. E così in corso Vittorio Emanuele si stanno attrezzando per fare chiarezza il più in fretta possibile. L’ipotesi più suggestiva porterebbe proprio Cavani all’Inter al posto di Icardi, ma è un’idea di lavoro più che altro teorica, considerando che il Matador guadagna 10 milioni netti, più ricchi premi. Meglio, allora, abituarsi all’idea di differenti soluzioni. In questo periodo di sondaggi tutto è lecito, anche che le proposte (in apparenza) più improbabili prendano gradualmente consistenza.

icardi wanda 2

ICARDI

Da www.calciomercato.it

Wanda Nara ne è sicura: il prossimo anno, Mauro Icardi giocherà ancora nell'Inter. La moglie-agente del bomber argentino ha assicurato, durante la consegna dell'ennesimo 'Tapiro d'Oro' di 'Striscia la Notizia', la permanenza in nerazzurro, avendo anche iscritto nuovamente i figli alla stessa scuola frequentata in questi anni. Ma le voci sul suo futuro impazzano. Nelle settimane passate si è parlato dell'Atletico Madrid, e anche del Real, ma al momento non arrivano conferme dalla Spagna. Ieri, invece, è stata lanciata la possibilità di un clamoroso scambio col Napoli con Insigne diretto verso Milano e Icardi pronto a fare il percorso inverso.

psg napoli cavani

Icardi è in scadenza di contratto nel 2021, la trattativa per il rinnovo contrattuale si è fermata dopo le tante polemiche a mezzo stampa e la decisione del club di Suning di togliere la fascia di capitano all'attaccante per assegnarla a Samir Handanovic. Nonostante le dichiarazioni di Wanda Nara, tutto fa pensare ad un possibile addio del calciatore alla fine della stagione in corso. Al momento, però, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, tutte le possibilità paventate negli ultimi giorni riguardanti possibili scambi, sono state bollate come ipotesi poco percorribili. Nonostante se ne stia parlando molto meno, resta ancora la Juventus la pista più plausibile per Icardi, quella gradita al giocatore e al suo entourage. Dopo gli abboccamenti dello scorso anno, vedremo se il direttore dell'area sportiva bianconera, Fabio Paratici, tornerà alla carica per il 26enne bomber di Rosario.

