NON E’ MAI TROPPO ICARDI – COSA STA SUCCEDENDO A MAURITO? GIOCA POCO, SEGNA PRATICAMENTE ZERO, HA IL SOLITO PROBLEMA AL GINOCCHIO, NON E’ AMATO DALL'ALLENATORE TUCHEL E VIENE INSIDIATO DAL GIOVANE KEAN. MA IL DS DEL PSG LEONARDO, IN ROTTA CON IL TECNICO, LO DIFENDE: "È UN GIOCATORE DECISIVO” - IL CENTRAVANTI ASPETTA L'ARRIVO IN RIVA ALLA SENNA DI MAX ALLEGRI. PER FORTUNA CHE WANDA E’ SEMPRE LA STESSA...

GUIDO DE CAROLIS per il Corriere della Sera

icardi wanda nara

Wanda Nara è sempre la stessa, continua a far ammattire il popolo del web postando scatti hot e mostrando le sue grazie in topless alternanza al lato B. Piovono «like» sulla signora, vera ammaliatrice dei social. Non se la passa così bene suo marito, Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter è in un periodo di involuzione, a voler essere cortesi.

Gioca poco, segna praticamente zero, gli è tornato fuori il solito problema al legamento del ginocchio destro, che da sempre lo costringe a fermarsi per circa un mesetto. Non è tra i preferiti dell'allenatore del Psg, Thomas Tuchel che, anzi, fa di tutto per complicargli la vita e appena può lo sbatte in panchina. Icardi non ha fatto nulla di male stavolta, se non essere stato voluto dal direttore sportivo Leonardo, ma tra il dirigente e il tecnico non corre buon sangue.

icardi wanda nara

L'arrivo in prestito dell'ex Juventino Moise Kean ha amplificato il disagio di Icardi. L'ex centravanti nerazzurro aveva chiuso male la passata stagione e iniziato a singhiozzo l'attuale, appena 2 reti in 4 partite. Un po' poco per chi di gol ne ha sempre segnati a valanga ed è riuscito a mettere alla porta un totem come Cavani, finito al Manchester United dopo ben 7 annate con i parigini, corredate da 200 gol. Un anno fa Icardi irrompeva nel Psg: una scommessa subito vinta da Leonardo. Gol a ripetizione (14 nelle prime 17 partite) nel solo girone d'andata.

icardi

Una marcia trionfale, interrottasi verso gennaio, quando Maurito ha iniziato a perdere colpi, pur diventando un uomo di peso in uno spogliatoio con calibri come Neymar e Mbappé. Wanda, al solito, ha usato tutte le sue arti da seduttrice per farsi voler bene dal gruppo. Grandi feste nella villa alle porte di Parigi, una piccola reggia con piscina, perfetta per party e foto, certo non sobrie.

La stampa francese ha puntato il dito contro i giocatori del Psg proprio per una festicciola un po' troppo turbolenta. Lo spogliatoio si è compattato, ha iniziato a vincere a raffica e dopo il lockdown è arrivato dove mai prima, in finale di Champions. Icardi però è rimasto in panchina sia in semifinale che con il Bayern Monaco, Tuchel gli ha preferito il camerunense Choupo-Moting, finito quest' anno proprio ai tedeschi con cui ha giocato appena 89 minuti. Le vacanze spericolate a Ibiza, con il rientro che ha portato in dote il Covid, hanno fatto il resto.

icardi

Tra Tuchel e Icardi la frattura non è scomposta, ma esiste. L'ingresso in squadra di Kean, con 5 gol nelle prime 7 partite, ha messo in ombra un Icardi triste e infortunato e neppure convocato dall'Argentina. Leonardo, che all'Inter ha versato 54 milioni per averlo, non è pentito. «Erano tutti d'accordo sul comprarlo: ha già dimostrato la sua importanza, è stato decisivo in Champions, capita di non essere in forma. Su Kean invece non abbiamo un'opzione». Si aspetta il ritorno del vero Icardi e magari il centravanti aspetta l'arrivo di Max Allegri.

