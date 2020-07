NON E’ MAI TROPPO ICARDI – MAURITO PORTA TUTTA LA FAMIGLIA A PARIGI E WANDA NARA MOSTRA LA NUOVA VILLA DA FAVOLA SU INSTAGRAM - DOPO L'ADDIO ALL'INTER, L'ATTACCANTE ARGENTINO HA FIRMATO UN CONTRATTO DI 4 ANNI CON IL PSG DA 1 MILIONE LORDO AL MESE - LA MOGLIE E I FIGLI (INSIEME AL PADRE DI LUI E AL CANE) LO HANNO SEGUITO NELLA CAPITALE FRANCESE, DOVE VIVRANNO IN UNA RESIDENZA DA SOGNO, CON PISCINA INTERNA E PARCO PRIVATO…

Simona Marchetti per corriere.it

Il clan Icardi si è trasferito armi e (griffati) bagagli a Parigi, dove Mauro ha appena firmato un quadriennale da 1 milione lordo al mese (spicciolo più, spicciolo meno e senza bonus) con il Psg, rendendo così definitivo lo strappo dall’Inter, consumato l’estate scorsa, quando l’attaccante – estromesso dal mondo nerazzurro per scelta sia della società sia del nuovo allenatore, Antonio Conte — aveva preferito salutare Milano e andare in prestito al club di proprietà qatariota. Doveva essere un arrivederci, ma alla fine è diventato un addio.

«Nuova vita. Volando a casa. Francia Parigi», ha scritto infatti Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino, nel post su Instagram che ha accompagnato lo scatto di gruppo (con il suocero Juan e il cane di casa insieme ai cinque figli della coppia) davanti all’aereo privato che ha accompagnato la famiglia sotto la Tour Eiffel.

E trattandosi della signora Wanda, di cui è noto l’amore per il lusso, la villa di Parigi scelta quale nuova residenza di famiglia non poteva che essere all’insegna dell’opulenza estrema, con spazi interni enormi (vedi l’immenso salone centrale, con l’imponente camino), soffitti altissimi, colonne in marmo e pavimenti intarsiati.

A svelare alcuni dettagli della mega villa parigina è stata la stessa moglie di Icardi in una serie di scatti e storie social, dove per la verità la prosperosa argentina ha messo in mostra anche altro, per la gioia dei suoi 6,6 milioni di follower che, com’era facilmente prevedibile, sono rimasti impressionati più dalle generose curve esposte dalla donna che dagli interni della residenza.

Fra i lussi di cui è dotata la casa non poteva certo mancare la grande piscina interna e coperta, circondata da colonne in marmo, dove la Icardi non ha ovviamente resistito alla tentazione di scattarsi una foto, con addosso un costume intero, griffato Gucci.

Ispirato al periodo rinascimentale e alle corti di un castello, il vasto giardino sembra perlopiù un gigantesco parco, dove i piccoli di casa (i tre maschi, figli di Maxi Lopez, e le due femmine, figlie di Icardi) e il cane si sono subito trovati a loro agio.

