9 giu 2024 10:20

NON C’E’ CRIPPA PER GATTI! ANCHE LA MEZZA MARATONA È AZZURRA! YEMAN CRIPPA TRIONFA AGLI EUROPEI DI ROMA DAVANTI A PIETRO RIVA (CHE HA SORPASSATO IL TEDESCO SUL TRAGUARDO SALUTANDOLO) – IL 28ENNE HA CORONATO UNA GARA PERFETTA CONDOTTA SEMPRE IN TESTA. NON DITE A VANNACCI CHE CRIPPA È NATO IN ETIOPIA ED È STATO ADOTTATO INSIEME AI SUOI 5 FRATELLI DA UNA FAMIGLIA DI MILANO, DOPO UN PERIODO TRASCORSO IN ORFANOTROFIO AD ADDIS ABEBA - L'ITALIA CON LA DOPPIETTA SALE A 12 MEDAGLIE - VIDEO