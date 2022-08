NON C’E’ CRIPPA PER GATTI – STREPITOSA IMPRESA NEI 10.000 METRI DI YEMAN CRIPPA CHE CONQUISTA L’ORO E POI ESULTA COME CR7: "LA MEDAGLIA LA DEDICO A ME STESSO. NELL'ULTIMO GIRO HO VISTO CHE IL NORVEGESE, CHE ERA DAVANTI, ERA IN DIFFICOLTÀ E HO ATTACCATO” – BARTOLETTI ATTACK: “CARA RAI, NON È BELLO OBBLIGARCI A CAMBIARE RETE PER RAGIONI DI PALINSESTO A UN CHILOMETRO DALLA FINE DI UNA GARA!”

Yeman Crippa vince uno straordinario oro nel 10.000 metri agli Europei di Monaco. Crippa è partito quando mancavano 300 metri alla fine lanciando uno sprint incontenibile, trovando anche la lucidità per esultare come Cristiano Ronaldo una volta tagliato il traguardo. Alle sue spalle il norvegese Mezngi, bronzo per Schrub. Quinto l’altro azzurro Riva.

"Sono super contento - commenta Crippa all'arrivo - Finalmente una medaglia importante, d'oro, per me. Quando la forma c'è tutto è possibile. La medaglia la dedico a me stesso. Nell'ultimo giro ho visto che il norvegese, che era davanti, era in difficoltà e ho attaccato per vincere l'oro. Me la sono giocata al meglio, per me, per la mia famiglia e per tutti quelli che mi seguono. Una gioia immensa: volevo un oro".

In chiusura di giornata arriva un'altra medaglia per l'Italia, il bronzo conquistato dalle ragazze della 4x100, che porta il totale a undici (3 ori, 2 argenti e 6 bronzi) e vale il settimo posto assoluto nel medagliere . Il quartetto formato da Dosso, Kaddari, Bongiorni e Pavese ha chiuso al terzo posto in 42"84 alle spalle di Germania e Polonia.

Simone Barontini chiude al settimo posto la finale degli 800 metri, ottenendo con il tempo di 1’45”66 che gli vale comunque il primato personale. Oro allo spagnolo Garcia in 1’44′85, che precede il britannico Wightman e l’inglese English.

Delusione nell’alto femminile, con Elena Vallortigara che non supera la misura di 1.90. e chiude al nono posto.