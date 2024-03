NON C’E’ NESSUNA ITALIANA AI QUARTI DI CHAMPIONS! L’INTER, CHE STA DOMINANDO IL CAMPIONATO, PERDE AI RIGORI CONTRO L'ATLETICO MADRID, QUARTO IN LIGA - SANCHEZ E KLAASSEN SI FANNO IPNOTIZZARE DA OBLAK, LAUTARO LA SPARA ALLE STELLE: ALLA FINE A SORRIDERE È SIMEONE – LA SPAGNA PORTA TRE SQUADRE AI QUARTI (ATLETICO, REAL E BARCELLONA) – THURAM CHE SI E' DIVORATO UN GOL SULL'1-1, DA' UN SEGNALE DELLA SUA PRESENZA STRIZZANDO LE PALLE A SAVIC: FOTO E VIDEO STRACULT

Estratti da gazzetta.it

Inter, stavolta Madrid non fa rima con festa: beffa atroce, ai rigori passa l'Atletico Madrid dopo il 2-1 dei 120'. La battaglia di Champions è del Cholo e al Metropolitano di Madrid è l'Atletico a entrare tra le Magnifiche Otto d'Europa, ai quarti di finale della coppa più importante. L'Inter di Simone Inzaghi, che ha tremato per buoni tratti della partita ma alla fine stava tenendo a galla la qualificazione, si è arresa dagli undici metri.

Dopo i gol nei regolamentari di Dimarco (33'), Griezmann (35') e Depay (87') per il 2-1 dei tempi regolamentari (a San Siro era finita 1-0 per i nerazzurri), nei supplementari non arrivano altre reti e la sfida si decide ai rigori. Inizia Calha e non tradisce, Depay non s'inceppa neanche dal dischetto, Sanchez e Saul si fanno ipnotizzare dai portieri, Oblak concede il bis su Klaassen, Riquelme centra l'angolino, Acerbi e Correa fanno gol, capitan Lautaro la sparacchia alle stelle e con il pallone anche i sogni dell'Inter, eliminata.

I 30 minuti extra sono un concentrato di emozioni. Lo scatenato Depay - salvatore del Cholo nel finale dei tempi regolamentari - bloccato da Sommer in avvio di primo supplementare, poi un'occasione di testa per Lautaro che poteva essere sfruttata meglio. Fioccano i cartellini, con i gialli a Calhanoglu e Acerbi, sale la tensione. Nel secondo supplementare un rinvio sbilenco di Sommer rischia di regalare una clamorosa chance al solito Depay, il portiere vince il fortunoso rimpallo e la paura passa. Viene ammonito anche Bisseck, l'Atletico aumenta la pressione e cerca il colpo del ko, ma non arriva: decidono i rigori.

thuram strizza le palle a savic