13 mar 2024 16:30

NON SAPETE CHI SONO IO! INSULTO’ I POLIZIOTTI CHE GLI CHIEDEVANO I DOCUMENTI, L’EX CALCIATORE DELLA TERNANA SALIM DIAKITE’, ORA AL PALERMO, PATTEGGIA UNA CONDANNA A 5 MESI DI RECLUSIONE (PENA SOSPESA) PER RESISTENZA E OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - QUANDO GLI AGENTI GLI CHIESERO LE GENERALITÀ PER UN CONTROLLO, IL CALCIATORE LI AVEVA INVITATI A GUARDARE SU INTERNET PER CAPIRE CHI FOSSE...