10 dic 2022 09:22

NON SE MOLLA UN "KAZU"! - A 55 ANNI SUONATI, KAZUYOSHI MIURA È PRONTO A RIPARTIRE DALL'EUROPA: GIOCHERÀ A ALL’OLIVEIRENSE, CLUB DELLA SECONDA DIVISIONE - L'ATTACCANTE GIAPPONESE EX GENOA (QUANDO GIOCAVA IN ITALIA, L'ALLENATORE FRANCO SCOGLIO LO CHIAMAVA "MACCHIETTA APPLICATA") HA SUPERATO IL RECORD DI CALCIATORE PROFESSIONISTA PIÙ VECCHIO AL MONDO…